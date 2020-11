Taifuuni Gonissa kuollut jo 16 ihmistä, pelastustyöt vievät vielä aikaa

Filippiineillä taifuuni Gonissa on kuollut jo 16 ihmistä, kertoo uutistoimisto AFP. Suomen suurlähetystöstä Manilasta kerrotaan STT:lle, että taifuuni on aiheuttanut paikoittain runsaita tulvia ja maanvyörymiä. Myös sähkönjakelu on monin paikoin edelleen poikki.

Uhriluku voi vielä nousta, sillä jälkiraivaus- ja pelastustyöt alueilla ovat käynnissä. Suurlähetystön mukaan on vielä liian aikaista arvioida, kuinka kauan ne vievät aikaa.

– Taifuuni osui ensin Cataduanesin saarelle, jossa myös tietoliikenneyhteydet ovat poikki. Avustustyöntekijät eivät ole vielä päässeet alueelle, suurlähetystö kertoi STT:lle sähköpostitse.

Manilan lentokenttä avattu liikenteelle

Manilan lentokenttä on jo avattu liikenteelle. Myrskyn siirtyessä kohti länttä Luzonin saaren länsiosaan on vielä odotettavissa sateita ja puuskittaista tuulta.

Suurlähetystön mukaan suomalaisilta ei ole tullut yhteydenottoja viikonlopun aikana.

Suomen ulkoministeriön tietojen mukaan Filippiineillä on parhaillaan vähän suomalaisia. Matkustusilmoituksia maahan on tehty 166.

AFP:n mukaan taifuuni Goni on ollut tähän mennessä vuoden kovin myrsky Filippiineillä.

Sanna Raita-aho

STT

Kuvat: