Tallink Silja vähentää noin sata työpaikkaa – ”Maailma ympärillämme on jo nyt muuttunut”

Laivayhtiö Tallink Silja vähentää lokakuussa alkaneiden yt-neuvottelujen päätteeksi noin sata työpaikkaa. Vähennykset toteutetaan pääosin vuoden loppuun mennessä. Niiden piirissä olivat kaikki noin 370 työntekijää Suomen maatoiminnoissa.

Toimitusjohtaja Margus Schultsin mukaan koronan aiheuttama kriisi on niin syvä ja pitkäkestoinen, että yhtiön on sopeutettava liiketoimintaansa radikaalisti.

– Matkailu ei tule palaamaan entiselleen pitkiin aikoihin, vaikka elpyminen jossain kohtaa pääsisikin alkamaan. Joudumme tekemään yrityksessämme myös rakenteellisia muutoksia ja uudelleenorganisoitumista, Schults sanoi tiedotteessa.

Vaikutukset ulottuvat muun muassa yksittäis- ja ryhmämyyntiin, rahtitoimintoihin, matkamyymälöihin, terminaaleihin, markkinointiin ja tukitoimintoihin.

– Laivamatkustus on käytännössä pysähtynyt tiukkojen matkustusrajoitusten vuoksi. Valitettavasti myös sitoutuneet työntekijämme joutuvat nyt henkilökohtaisesti kohtaamaan koronapandemian taloudelliset vaikutukset. Olen erittäin pahoillani jokaisen työnsä menettävän Tallink Siljan työntekijän puolesta. Toimintamme ei tule kuitenkaan palaamaan entiseen, koska maailma ympärillämme on jo nyt muuttunut, Schults pahoitteli.

Lähes jokainen Tallink Siljan työntekijä on ollut ja on edelleen lomautettuna. Irtisanomisten lisäksi lomautusten arvioidaan jatkuvan.

STT

