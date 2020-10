Talvirenkaiden käyttöaika alkaa tänään – uusi tieliikennelaki pidensi pakollista käyttöaikaa

Talvirenkaiden käyttöaika alkaa tänään. Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta 31. maaliskuuta saakka aina, jos sää tai keli sitä edellyttää. Henkilö- ja pakettiautojen renkaiden kulutuspinnan pääurien pitää olla voimassaoloaikana vähintään kolme millimetriä syviä.

Kuluvan vuoden kesäkuussa voimaan tulleen tieliikennelain myötä talvirenkaiden käyttöaikaa koskevat säännökset muuttuivat. Aiemman tieliikennelain mukaan Suomessa on ollut pakko talvirenkaiden käytölle joulukuun alusta helmikuun loppuun. Nastarenkaat on saanut vapaaehtoisesti asentaa auton alle marraskuun alussa, kun taas nastattomien renkaiden käyttöaikaa ei ole koskaan rajoitettu.

Käytännössä tieliikennelaissa mainituilla talvirenkaita edellyttävillä keliolosuhteilla tarkoitetaan sitä, että alueen tieverkostolla on tarve käyttää talvirenkaita olemassa olevan tai mahdollisen liukkauden vuoksi.

Jatkossa siis kesärenkailla liukkaissa talvikeleissä ajavalle kuljettajalle voidaan napsauttaa sakot. Sen sijaan kesärenkaita voidaan käyttää vielä talvirenkaiden käyttöaikana, mikäli alueella vallitseva keli sen sallii.

STT

Kuvat: