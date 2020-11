Tanskan hallituksella ei ollut oikeutta määrätä kaikkia minkkejä lopetettavaksi – kasvattajien mukaan eläimet lopetetaan joka tapauksessa

Tanskan hallitus myöntää, että sillä ei olisi lain mukaan ollut oikeutta määrätä maan kaikkia minkkejä lopetettavaksi.

Kaikki Tanskan minkit määrättiin viime viikolla lopetettavaksi sen jälkeen, kun maan minkkitarhoilta löytyi muuntunutta koronavirusta, jota on levinnyt minkeistä ihmisiin.

Hallitus lähetti minkinomistajille tiistaina kirjeen, jossa määräys muotoiltiin uudelleen pyynnöksi ja pahoiteltiin virheellistä tietoa.

Tanskalaisten minkinkasvattajien mukaan eläimet lopetetaan joka tapauksessa, eikä päätöstä enää peruta.

Nykyisen lain mukaan minkit voidaan määrätä lopetettavaksi, jos sairautta on löydetty saman tarhan minkeistä tai jos tarha on alueella, jossa tartuntoja on havaittu. Tanskan hallitus aikoo esittää lakimuutosta, joka antaisi sille oikeuden vaatia myös terveiden minkkien lopettamista.

Viranomaisten mukaan Tanskan 14-17 miljoonasta minkistä 2,4 miljoonaa on jo lopetettu.

STT

Kuvat: