Tanskan radio: NSA vakoili tanskalaisministeriöitä ja ruotsalaisyrityksiä yhteistyössä Tanskan tiedustelun kanssa

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden virasto NSA on vakoillut tanskalaista ja ruotsalaista puolustusteollisuutta, kertoo Tanskan radio DR. DR:n mukaan NSA:n vakoiluun on liittynyt mahdollista yhteistyötä Tanskan tiedustelun kanssa ja Tanskassa sijaitsevan datakeskuksen hyväksikäyttöä.

DR perustaa tietonsa nimettömiin tiedustelulähteisiin, jotka ovat nähneet nimettömän tietovuotajan asiasta laatiman raportin.

Tietovuotaja oli varoittanut mahdollisesta laittomasta toiminnasta ja siitä, että NSA käyttää hyväkseen tanskalaisia merikaapeleita tiedustelutiedon keräämiseen.

DR:n mukaan vakoilu on kohdistunut muun muassa ruotsalaiseen Saabiin ja tanskalaiseen puolustusyritys Termaan samoihin aikoihin, kun Tanska oli hankkimassa uusia hävittäjiä. Saabin Gripen oli mukana kisassa, mutta Tanska päätyi lopulta valitsemaan yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin F-35:n.

Tiedossa ei ole, liittyikö tai vaikuttiko vakoilu päätökseen.

Lisäksi raportin mukaan vakoilua on kohdistunut myös Tanskan valtiovarainministeriöön ja ulkoministeriöön.

Jos väitteet pitävät paikkansa, tanskalaisten lakiasiantuntijoiden mukaan asiassa on mahdollisesti rikottu lakia.

– Tanskan lain mukaan ulkomaalainen tiedustelupalvelu ei tietenkään saa vakoilla Tanskassa tavalla, jonka ansiosta se pääsisi käsiksi sotilaalliseen tai sensitiiviseen poliittiseen tietoon, sanoo rikoslain professori Jörn Vestergaard Kööpenhaminan yliopistosta.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/hemmelige-rapporter-usa-spionerede-mod-danske-ministerier-og-forsvarsindustri

https://www.defencetalk.com/saab-gripen-pulls-out-of-denmark-fighter-bidding-60225/

STT

