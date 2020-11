TEM ennustaa työmarkkinoiden alkavan elpyä ensi vuoden lopulla, mutta pitkäaikaistyöttömyyden kasvavan voimakkaasti

Työmarkkinat alkavat elpyä koronakriisistä ensi vuoden lopulla, mutta melko vaimeasti, arvioi työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tiistaina julkaisemassaan työmarkkinaennusteessa. Ennusteen mukaan työllisyysaste laskee ensi vuoteen asti, minkä jälkeen se alkaa taas nousta hitaasti.

Ministeriön lyhyen aikavälin ennuste ulottuu vuoteen 2022, jolloin työllisyysaste olisi 71,6 prosenttia eli selvästi matalampi kuin ennen kriisiä. On myös riski, että epidemian vaikutukset työmarkkinoihin jäävät osittain pitkäaikaisiksi.

– Työvoiman kysyntä romahti kevään ja kesän kynnyksellä ja työllisten määrä laski hyvin voimakkaasti. Toki pudotus olisi voinut olla suurempikin, tässä lomautuksilla on iso merkitys, sanoi TEMin neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo tiedotustilaisuudessa.

Koronan aiheuttama kriisi on ennen kaikkea palvelusektorin kriisi. Palveluissa on Alatalon mukaan kuitenkin myös toimialoja, joilla työllisyys on joko pysynyt suurin piirtein ennallaan, kuten sosiaali- ja terveysala tai jopa aavistuksen kasvanut, kuten julkinen hallinto.

Työttömyysaste ei tunnista piilotyöttömyyttä

Työttömyysasteen ministeriö arvioi nousevan ensi vuonna 8,2 prosenttiin ja laskevan 7,8 prosenttiin seuraavana vuonna.

– Se on kohtalaisen matala, mutta työttömyysaste ei tunnista tässä tilanteessa kaikkia työmarkkinoilla tapahtuvia negatiivisia muutoksia eli samaan aikaan kasvaa pitkäaikaistyöttömyys, piilotyöttömyys ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä, Alatalo sanoi.

Koronakriisin aiheuttaman työllisyyden ja työttömyyden muutokset näyttävät silti kaiken kaikkiaan tässä vaiheessa melko maltillisilta. TEMin asiantuntijat arvioivat sen johtuvan lomautusten lisäksi muun muassa tukitoimista, maltillisista ja kohdennetuista rajoituksista, talouden rakenteesta sekä piilotyöttömyyden kasvusta, joka ei näy työttömyysasteessa.

Piilotyöttömiksi luetaan Tilastokeskuksen määritelmän mukaan henkilöt, jotka eivät ole hakeneet työtä aktiivisesti viimeisen neljän viikon aikana, mutta haluaisivat ansiotyötä.

Uutta lomautusaaltoa ei näköpiirissä

Lomautettujen määrän ennakoidaan säilyvän korkeana ainakin ensi kesään saakka. Uutta kevään kaltaista lomautusaaltoa ei ministeriön ennusteen mukaan kuitenkaan ole näköpiirissä.

Samaan aikaan kun työttömien työnhakijoiden määrä todennäköisesti laskee loivasti, pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Taustalla vaikuttaa työttömyysjaksojen keston pidentyminen koronapandemian aikana sekä koronakeväänä työttömäksi jääneiden siirtyminen osin pitkäaikaistyöttömyyteen ensi keväänä.

– Työttömyysjaksot pitkittyvät käytännössä kaikissa ryhmissä, sanoi TEMin erityisasiantuntija Erno Mähönen tilaisuudessa.

– Toisaalta tällä hetkellä nähdään, että trendi ei ole pysyvä, vaan se tulee kääntymään ennen pitkää, kun muu työmarkkina alkaa elpyä. Pitkäaikaistyöttömyys reagoi aina aika paljon viiveellä muuhun työmarkkinatilanteeseen.

Pitkäaikaistyöttömien lukumääräksi ennustetaan tälle vuodelle 75 000, mikä olisi 11 000 enemmän kuin edellisvuonna. Seuraavina kahtena vuotena pitkäaikaistyöttömiä olisi ennusteen mukaan yli 100 000.

Sanna Nikula

STT

Kuvat: