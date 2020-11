Teollisuuden Dow Jones -indeksi nousi ennätyslukemiin New Yorkin pörssissä

Teollisuuspainotteinen Dow Jones -indeksi nousi tiistaina ennätyslukemiin New Yorkin pörssissä. Indeksi kohosi ensimmäistä kertaa yli 30 000 pisteen.

Pörssin sulkeutuessa indeksin pisteluku oli 30 045,84, ja se oli 1,5 prosenttia plussalla.

Markkinoille on valanut uskoa myönteiset uutiset koronavirusrokotteista ja Yhdysvaltain poliittisen kriisin todennäköisestä väistymisestä.

Laajapohjainen S&P 500 -indeksi oli pörssin sulkeutuessa 1,6 prosenttia plussalla ja nousi myös ennätykselliseen pistelukuun 3 635,41. Teknologiaindeksi Nasdaq nousi puolestaan 1,3 prosenttia ja kohosi 12 036,79 pisteeseen.

Sijoittajat saivat maanantaina rauhoittavia uutisia, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto ilmoitti olevansa valmis aloittamaan vallanvaihtoprosessin. Joe Biden voitti presidentinvaalit marraskuun alussa, ja hän aloittaa uutena presidenttinä tammikuussa. Trump ei ole kuitenkaan myöntänyt vaalitappiotaan.

Sen sijaan Trump kommentoi tuoreeltaan Dow Jonesin ennätystulosta. Trumpin mukaan lukema on ”pyhä luku”. Trump sanoo, että hänen hallintonsa pyrkimykset koronavirusrokotteiden kehittämisessä on vaikuttanut ennätyksen syntymiseen.

Indeksi lähenteli 30 000 pisteen merkkipaalua jo helmikuussa, mutta koronavirus ja sen mukanaan tuomat rajoitukset syöksivät Dow Jonesin alle 19 000 pisteeseen.

Yli 100-vuotias indeksi

Dow Jones on yksi maailman vanhimpia indeksejä, ja se luotiin lähes 125 vuotta sitten.

Dow Jones ylitti 10 000 pistettä maaliskuussa 1999 internethuuman aikana ja seuraavan merkkipaalun 15 000 pistettä toukokuussa 2013 Yhdysvaltain talouden palautuessa vuoden 2008 talouskriisistä.

Donald Trumpin aloittaessa presidenttinä tammikuussa 2017 Dow Jones oli noin 20 000 pisteen lukemassa. Trump onkin usein ottanut kunnian indeksin menestyksestä presidentinkautensa ajalta.

Dow Jones -indeksiin kuuluu 30 suurta yhtiötä, kuten Apple, Boeing, Coca-Cola, Disney, McDonald’s ja Nike. Yritysten on tarkoitus edustaa Yhdysvaltojen talouden avainsektoreita.

Jotkut sijoittajat pitävät Dow Jones -indeksiä kuitenkin vanhentuneena muun muassa rajoitetun yritysmäärän vuoksi. Indeksistä puuttuu suuria yrityksiä kuten Amazon, Facebook sekä Googlen emoyhtiö Alphabet.

STT

Kuvat: