THL: Korona-aika on lisännyt yksinäisyyden tunnetta

Koronaepidemia on lisännyt yksinäisyyden tunnetta noin neljänneksellä työikäisistä ihmisistä, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijaraportista.

Yksinäisyyden tunteita kokevien osuus on laskenut hieman keväästä. Silloin yksinäisyyttä poti 32 prosenttia työikäisistä, kun luku oli syys-lokakuussa 26 prosenttia.

Yksinäisyyttä koetaan hieman enemmän nuoremmassa ikäluokassa ja korkeammin koulutetuilla, kuin vanhemmilla ja vähemmän koulutetuilla.

Neljännes kokee perheen kanssa vietetyn ajan vähentyneen, kun taas 40 prosenttia kokee ajanvieton lisääntyneen. Lisääntymistä raportoineiden osuus on pysynyt samana koko seuranta-ajan. Vähenemistä raportoineiden ihmisten osuus on puolestaan laskenut 31 prosentista 25 prosenttiin.

Raportista käy lisäksi ilmi, että etätyö on lisääntynyt etenkin korkeammin koulutetuilla, sähköinen asiointi nuoremmilla ihmisillä sekä painajaisunet ja univaikeudet erityisesti naisilla.

Nyt julkaistu raportti on jatkoa keväällä tehdylle koronaepidemian vaikutuksia tutkineelle raportille. Tuoreimmassa raportissa on hyödynnetty muun muassa serologista väestötutkimusta, jossa kutsutaan noin viikoittain satunnaisesti valittu otos 18-69-vuotiaita ihmisiä verikokeisiin. Kokeiden avulla tutkitaan, onko ihmisillä havaittavissa koronan vasta-aineita.

Lisäksi osallistujia pyydetään täyttämään lyhyt kysely arkielämän ja elintapojen mahdollisista muutoksista.

STT

