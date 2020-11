Oulu ja Pohjois-Pohjanmaa ovat nyt koronan kiihtymisvaiheessa, uusia suosituksia käyttöön – koko maassa 363 uutta koronatartuntaa

Oulu ja ympäröivä maakunta Pohjois-Pohjanmaa ovat siirtyneet koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, Oulun kaupunki kertoo. Kaupungin mukaan koronatartuntojen määrä on lisääntynyt ja ilmaantuvuusluvut ovat nousussa.

Tämän vuoksi alueella otetaan käyttöön kiihtymisvaiheen suosituksia, jotka ovat voimassa huomisesta 18. joulukuuta saakka.

Uusiin suosituksiin lukeutuu kaikkia työntekijöitä koskeva mahdollisimman laaja etätyösuositus ja maskin käyttösuositus julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa sekä työpaikoilla ja toisen asteen oppilaitoksissa. Yli kymmenen hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettävän.

THL: Suomessa neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa – tehohoidossa 21 potilasta

Suomessa on todettu neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyen on nyt menehtynyt Suomessa yhteensä 388 ihmistä.

THL kertoo, että koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on tällä hetkellä 134 potilasta. Heistä 21 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut maanantaina raportoidusta 14 potilaalla. Tehohoidettavien määrä puolestaan on kasvanut 6:lla.

Eniten uusia tartuntoja Helsingissä

Uusia tartuntoja Suomessa on raportoitu 363. Viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu 4 307 tartuntaa, mikä on 1 340 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on Suomessa todettu 22 652.

Maanlaajuisesti eniten uusia tartuntoja raportoitiin Helsingissä, jossa niitä oli 116. Helsinkiä seuraavat uusien tartuntojen listauksessa pääkaupunkiseudun kaupungit Vantaa (50 uutta tartuntaa) ja Espoo (39).

Viruksen ilmaantuvuusluku on Uudellamaalla nyt 155,4, kun se koko maassa on 75,4. Ilmaantuvuusluku kuvaa tautitapauksien määrää sataatuhatta henkeä kohti viimeisen kahden viikon aikana.

Tehtyjen koronavirustestien määrä on kasvanut yli 29 600 testillä eilisestä, ja testejä on yhteensä tehty yli 1,8 miljoonaa.

Mika-Matti Taskinen

STT

Kuvat: