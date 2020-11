THL: Suomessa raportoitu 244 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 244 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viimeisen viikon tartuntoja on raportoitu 2 989, mikä on 169 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuona aikana raportoitiin 2 820 koronatartuntaa.

Viikon ajalta tartuntoja on kirjattu 445 kappaletta enemmän kuin edeltävällä viikolla. Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana on raportoitu 1 717 tartuntaa, kun edeltävinä seitsemänä päivänä tartuntoja todettiin 1 272.

Taudin ilmaantuvuusluku, eli tautitapausten määrä per 100 000 ihmistä, on tällä hetkellä hieman yli 52. Ilmaantuvuutta tarkastellaan kahden viikon ajalta ja se havainnollistaa tautitilannetta eri alueilla.

Koronan ilmaantuvuusluku Suomessa on kuitenkin huomattavasti parempi kuin naapurimaissa. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen eilen päivätyissä tilastoissa Norjan ilmaantuvuusluku on yli 139, Viron yli 166 ja Ruotsin yli 485.

STT

