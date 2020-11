Suomessa on muuta Eurooppaa parempi koronavirustilanne, tänään raportoidaan 198 uutta tartuntaa

Suomi on onnistunut puolustautumaan koronavirusta vastaan paremmin kuin muut Pohjoismaat ja Euroopan maat, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen viikoittaisessa koronatilannekatsauksessa. Muissa EU-maissa tilanne on huolestuttava, ylilääkäri lisäsi.

Puumalaisen mukaan Suomessa raportoidaan tänään 198 uutta koronavirustartuntaa.

Epidemia on kiihtymisvaiheessa Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä sekä Ahvenanmaan maakunnassa.

Myyntiluvan saaneita koronavirusrokotteita tulee Suomeen aluksi hyvin pieni määrä

Koronavirusrokotteet tulevat Suomeen vähitellen sen jälkeen, kun ne ovat saaneet myyntiluvan, kertoi THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek. Tämän takia priorisoidaan se, ketkä rokotetaan ja missä vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa rokotteita tulee maahan hyvin vähän, noin yhdestä kymmeneen prosenttia tarpeesta. Toisessa vaiheessa niitä saadaan 11-20 prosenttia tarpeesta ja kolmannessa vaiheessa 21-50 prosenttia tarpeesta.

Nohynekin mukaan koronaviruksen takia asetetuista ja ohjeistetuista turvatoimista ei voida kuitenkaan vielä luopua, kun rokote tulee.

Valtaosa uusista tartunnoista Hus-alueella, lähde tiedossa alle puolessa tapauksista

Selvästi yli puolet viikoittaisista uusista koronavirustartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, kertoi puolestaan sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Voipio-Pulkin mukaan Hus-alueen tartunnoista noin 40 prosentissa tartunnanlähde oli varmasti tiedossa ja 10-20 prosentissa lähde oli luultavasti tai todennäköisesti tiedossa. Muualla maassa lähde on tiedossa noin 80 prosentissa tartunnoista.

Viime kevääseen verrattuna sairaalahoitoon otetuista potilaista jonkin verran pienempi osa vaatii tehohoitoa, Voipio-Pulkki kertoi.

