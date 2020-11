Tommi Kinnunen ja Anni Kytömäki tavoittelevat kaunokirjallisuuden Finlandiaa

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto-ehdokkaat on julkistettu. Palkintoa tavoittelevat muun muassa Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa ja Anni Kytömäen Margarita.

Kinnusen neljäs romaani kuvaa neljän naisen kotimatkaa poltetun Lapin halki toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa. Kytömäen kolmas romaani kertoo suomalaisten metsien ja ihmisten historiasta.

Muut ehdokkaat ovat Ann-Luise Bertellin Heiman, Ritva Hellstenin Raija, Heikki Kännön Runoilija ja Anne Vuori-Kemilän Mustaa jäätä.

Kinnunen ja Kytömäki olivat kumpikin Finlandia-ehdokkaita myös vuonna 2014, tuolloin Kinnunen romaanillaan Neljäntienristeys ja Kytömäki romaanillaan Kultarinta. Kinnunen oli ehdolla myös vuonna 2016 Lopotti-romaanillaan.

Kinnuselle myönnettiin lokakuun lopulla Minna Canth -palkinto. Suomen Messusäätiön jakama palkinto myönnetään, joka on työllään innostanut rakentamaan parempaa Suomea.

Tämänvuotiset ehdokkaat valitsi lautakunta, jota johti ulkoministerin valtiosihteeri Johanna Sumuvuori. Jäseninä olivat kulttuuritoimittaja Suonna Kononen ja yrittäjä Maija Kuusi. Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittajan valitsee kapellimestari Hannu Lintu suorassa tv-lähetyksessä tämän kuun 25. päivänä.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon myöntää Suomen Kirjasäätiö ansiokkaasta suomalaisesta romaanista. Palkinto on 30 000 euroa.

Viime vuonna kaunokirjallisuuden Finlandian voitti Pajtim Statovci romaanillaan Bolla.

STT

Kuvat: