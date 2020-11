TPS auttoi paikallisvastustajansa Interin hopealle ja pudotti KuPSin pronssimitaleille

Kuopion Palloseura joutuu tyytymään himmeimpiin mitaleihin miesten jalkapalloliigassa. KuPS oli ennen päätöskierrosta kiinni hopeamitaleissa, mutta 2-3-vierastappio Turun Palloseuraa vastaan pudotti kuopiolaiset kolmanneksi.

Turun Inter pelasi mestaruuden jo aiemmin varmistaneen HJK:n kanssa vierastasapelin ja nousi kuopiolaisen ohi hopeamitaleille. Voitosta huolimatta TPS joutuu hakemaan liigapaikkaa karsinnan kautta.

KuPS on ollut viime vuosina jalkapalloliigan kestomenestyjä. Viime vuonna Suomen mestaruuden voittanut joukkue on neljännen kerran peräkkäin liigan mitalikolmikossa.

KuPS oli pitkään kiinni hopeamitaleissa, mutta Joakim Latosen ja Niklas Pyyhtiän maalit toisen jakson lopulla minuutin välein veivät Tepsin voittoon. Molemmille pelaajille maali on liigauran ensimmäinen.

TPS:n päävalmentaja Jonatan Johansson lähtee luottavaisin mielin karsintapeleihin.

– Olemme pelanneet loistavasti viime ottelut, joten positiivisella mielellä menemme jatkopeleihin, Johansson totesi.

Johanssonin mukaan TPS piti hyvin peliä hallinnassa ja pystyi luomaan vaarallisia vastahyökkäyksiä suunnitelman mukaan.

Rauno Laine

STT