Trump antoi potkut kyberturvallisuudesta vastaavalle johtajalle, joka tyrmäsi väitteet vaalivilpistä

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on kertonut antaneensa potkut maan kyberturvallisuus- ja infrastruktuuriturvallisuusviraston (CISA) johtajalle Chris Krebsille. Krebs on tyrmännyt presidentin väitteet siitä, että kuun alussa järjestetyissä presidentinvaaleissa oli tapahtunut laajaa vilppiä.

Trump sanoo Twitterissä, että Krebsin vaalien turvallisuudesta antama lausunto on ”erittäin virheellinen”. Lisäksi presidentti toisti väitteensä vaalivilpistä, josta ei kuitenkaan viranomaisten tai kansainvälisten vaalitarkkailijoiden mukaan ole mitään näyttöä.

Viime viikolla CISAn verkkosivuilla julkaistiin useiden liittovaltion ja osavaltioiden vaaliviranomaisten yhteinen lausunto, jossa marraskuun 3. päivän vaaleja kutsuttiin ”maan historian turvallisimmiksi”.

Krebs itse noteerasi potkunsa Twitterissä toteamalla, että on kunnia palvella ja että ”me toimimme oikein”. Uutistoimisto AFP:n mukaan Krebs oli tiettävästi jo viime viikolla kertonut ystävilleen uskovansa, että saa potkut.

”Ei minkäänlaisia todisteita”

Trump on muun muassa väittänyt, että ääniä annettiin kuolleiden ihmisten nimissä ja että ääniä on jollakin keinolla siirretty häneltä demokraattien ehdokkaalle, vaalit voittaneelle Joe Bidenille.

CISAn lausunnon allekirjoittaneet tahot perustelevat vaalien poikkeuksellista turvallisuutta esimerkiksi vaaleja edeltäneellä testaamisella ja vaaleissa käytettyjen laitteiden sertifioinneilla. Lisäksi lausunnossa korostetaan, että kaikissa osavaltioissa, joissa tulos on ollut tiukka, joka ikinen ääni on rekisteröity ja voidaan tarvittaessa laskea uudelleen.

– Ei ole minkäänlaisia todisteita siitä, että mikään äänestysjärjestelmä olisi tuhonnut tai kadottanut ääniä, muuttanut ääniä tai olisi muullakaan tavoin vaarantunut, lausuntoon on kirjoitettu lihavoiduin kirjaimin.

Trump ei ole tunnustanut häviötään, vaan hän on toistuvasti väittänyt vaalien olleen vilpilliset ja olevansa todellinen voittaja. Vaalit kuitenkin voitti entinen varapresidentti Biden. Trump on kieltäytynyt yhteistyöstä Bidenin kanssa eikä ole esimerkiksi antanut Bidenin tiimin käyttöön resursseja, jotka normaalisti kuuluisivat tulevalle presidentille.

AFP:n mukaan Valkoisen talon on kerrottu olleen kiukkuinen CISAlle myös Rumor vs. Reality- eli Huhut vastaan todellisuus -verkkosivusta, jolla virasto pyrki taistelemaan väärää tietoa vastaan. Sivustolla kumotaan useita Trumpin esittämiä väitteitä vilpistä.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1328852352787484677

https://www.cisa.gov/news/2020/11/12/joint-statement-elections-infrastructure-government-coordinating-council-election

https://twitter.com/C_C_Krebs/status/1328859222071783424

https://www.cisa.gov/rumorcontrol#:~:text=Reality%3A%20Variations%20in%20vote%20totals,that%20results%20cannot%20be%20trusted.

Anne Salomäki

STT

Kuvat: