Trump johtaa Pennsylvaniassa ja Georgiassa enää erittäin niukasti, ääniä lasketaan yhä

Yhdysvalloissa lasketaan yhä presidentinvaalien tuloksia eikä tilanne ole juuri muuttunut yön aikana. Demokraattien Joe Biden on kuitenkin ääntenlaskennan edetessä entisestään kuronut umpeen istuvaa presidenttiä Donald Trumpia.

Muutamien osavaltioiden ääni ratkaisee tuloksen. Tällä hetkellä odotetaan valmistuvaksi muun muassa mahdollisessa ratkaisijan roolissa olevan Pennsylvanian osavaltion ääniä. Ne voivat valmistua perjantain aikana.

Kisa on tällä hetkellä äärimmäisen tiukka. Trumpilla oli aamuyhdeksältä Suomen aikaa vaa’ankieliosavaltio Pennsylvaniassa vain reilut 20 000 ääntä enemmän kuin demokraattihaastaja Bidenilla, kertoo Guardian.

Pennsylvanian jäljellä olevat laskettavat äänet ovat ennakkoon annettuja postiääniä. Tämä tarkoittanee hyviä uutisia Bidenille, koska demokraatit ovat äänestäneet enemmän ennakkoon näissä vaaleissa kuin republikaanit.

Vaa’ankieliosavaltio Georgiassa Trumpin ero Bideniin on taas kutistunut alle 2 000 ääneen, mediat kertoivat aamuyhdeksältä Suomen aikaa. Georgiasta ei ole odotettavissa ainakaan lähitunteina päivityksiä vaalituloksen osalta, koska ääntenlasku on keskeytetty yön ajaksi.

Laskennan tulos on niin tasainen, että voittajasta ei voi vielä antaa ennustetta, Pennsylvanian ylin vaaliviranomainen Kathy Boockvar sanoi tiedotustilaisuudessa aiemmin illalla.

– Mitä lähempänä tulos on, sitä vaikeampi sitä on ennustaa, Boockvar muistutti.

Ennusteet puuttuvat vielä useista ratkaisevista osavaltioista

Osavaltiosta ei ole vielä annettu voittoennustetta äärimmäisen tiukan tilanteen takia. Bidenilla on kuitenkin jäljellä enemmän pelivaraa voiton kannalta.

Esimerkiksi New York Timesin, BBC:n,Washington Postin ja useiden muiden medioiden ennusteiden mukaan Bidenilla on nyt takanaan 253 valitsijaa ja Trumpilla 214.

Ennusteissaan usein rohkeamman Fox Newsin mukaan lukemat olisivat 264-214 Bidenin hyväksi. Myös Guardian on antanut samat lukemat. Presidentinvaalien voittaja tarvitsee taakseen 270 valitsijaa.

Tämä tarkoittaa, että Trumpin pitäisi voittaa Pennsylvanian lisäksi kolme muuta osavaltiota presidentinvaalien voiton takaamiseksi, laskevat BBC ja Guardian. Bidenille taas pelkkä Pennsylvanian voitto riittäisi voittoon, tai jonkun muun kahden jäljellä olevan osavaltion voitto. Näitä ovat Arizona, Pohjois-Carolina, Nevada ja Georgia.

Näistä viidestä osavaltiosta puuttuu yhä voittoennuste piskuisen Alaskan lisäksi.

Osa vaaleja seuraavista medioista on tosin ennustanut Bidenin voittavan Arizonassa, mutta ääntenlaskun tilanne on niin tasainen, että osasta ennusteita se puuttuu. Arizonassa ja Nevadassa ääntenlaskun edetessä kapenee puolestaan Bidenin johto.

Osa Trumpin kampanjan oikeusjutuista jo hylätty

Pennsylvanian ylin vaaliviranomainen Boockvar painotti tiedotustilaisuudessaan äänestysprosessin turvallisuutta ja valvontaa.

Samaan aikaan Trumpin kampanja on laajentanut oikeustoimiaan Pennsylvaniassa. Viimeisimmässä kanteessa kampanja moittii Philadelphian kaupungin ääntenlaskentaa läpinäkyvyyden puutteesta.

Mari Areva, Sanna Raita-aho

STT

Kuvat: