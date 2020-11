Trump julistaa vieläkin voittavansa – Biden juttelee jo ulkovaltojen johtajien kanssa

Yhdysvaltojen istuva republikaanipresidentti Donald Trump ei viikko vaalien jälkeen näytä merkkejä vaalituloksen hyväksymisestä.

– Me tulemme voittamaan! presidentti tviittasi tiistaina kirjoittaen koko viestinsä – tavoilleen uskollisena – suurin kirjaimin.

Presidentti tviittaili tiistaina jälleen syytöksiä vaalivilpistä, ja Twitter merkitsi presidentin tviitit taas kiistanalaisiksi.

Trump viittasi Twitterissä myös oikeusjuttuihin, joilla hän pyrkii kääntämään tilanteen itselleen voitolliseksi haastamalla vaalituloksen osavaltioissa, joissa demokraattien Joe Biden otti ykkössijan.

Twitteriä lukuun ottamatta Trump on pysynyt pääasiassa hiljaa. Hänen tiettävästi ainoat näyttäytymisensä Valkoisen talon ulkopuolella tapahtuivat viikonloppuna, kun presidentti kävi pelaamassa golfia. Esimerkiksi haastatteluja Fox News -uutiskanavan kanssa tai aiemmin lähes päivittäisiä lehdistötilaisuuksia ei ole järjestetty.

Biden ei ole saanut kutsua kylään

Neljä vuotta sitten Trump oli juuri voittanut demokraattien Hillary Clintonin ja kierteli ensimmäistä kertaa Valkoisessa talossa tuolloin väistyvän presidentin Barack Obaman kutsumana. Tulevan presidentin vierailu on vanha perinne, joka korostaa maassa lähes pyhää tapaa kunnioittaa vallan rauhanomaista vaihtumista.

Trump ei ole vielä kutsunut Bidenia kyläilemään Valkoisessa talossa. Lisäksi hän on blokannut Bidenilta yleensä tulevalle presidentille tarkoitetut varat, palvelut ja asiantuntemuksen, joiden tarkoitus on auttaa tehtäväänsä valmistautuvaa tulevaa johtaja.

Ennätyksellisellä äänimäärällä vaalit voittanut Biden vaikuttaa jättävän kaaoksen suurelta osin huomiotta. Hän on jo nimittänyt työryhmän vastaamaan koronaviruspandemiaan liittyvistä toimista, eikä hän julkisissa puheenvuoroissaan yleensä edes mainitse Trumpia.

Kuka ylipuhuu Trumpin?

Washingtonissa pohditaan kuumeisesti, kuka Trumpin sisäpiiristä lopulta saa presidentin taivuteltua myöntämään tappionsa. Ainoa elossa oleva entinen republikaanipresidentti George W. Bush on jo onnitellut Bidenia voitosta, mutta Bush on puolueessa vähemmistössä.

Esimerkiksi senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell totesi maanantaina, että Trumpilla on täysi oikeus haastaa vaalitulos oikeudessa.

Sitä, kuinka kauan tuki kestää tai kuinka kauan Trump haluaa roikkua vallassa kiinni, ei vielä voida ennustaa. Millään ääntenlaskentaan liittyvällä oikeusjutulla ei näytä olevan mahdollisuutta kääntää vaalitulosta Trumpin voitoksi.

Trumpin uusin ase on oikeusministeri Bill Barrin lupaus valtuuttaa tutkinnat tietyistä vilppiepäilyistä. Barr kuitenkin huomautti, että kaukaa haetut tai spekulatiiviset väitteet eivät voi olla perusta liittovaltion tutkinnalle.

Erdogan viimein onnitteli

Vaikka Trump ei ole Bidenia onnitellut, muualta maailmalta onnitteluja on sadellut. Maanantaina Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanslian julkaisemassa lausunnossa Erdogan onnitteli Bidenia vaalimenestyksestä ja välitti vilpittömät rauhan ja hyvinvoinnin toivotukset yhdysvaltalaisille. Erdogan myös toivoi vahvaa yhteistyötä maiden välille.

Turkin ja Yhdysvaltojen välit ovat viime vuosina olleet monimutkaiset, mutta Trumpin ja Erdoganin lämpimät välit ovat korjanneet osan vahingoista. Asiantuntijat ovat arvioineet, ettei Bidenin hallinto ole yhtä myötäsukainen Turkin kanssa kuin Trump. Biden on esimerkiksi julkisesti kutsunut Erdogania itsevaltiaaksi.

Erdoganilta veikin useita päiviä julkaista varovaisesti sanailtu onnitteluviesti.

Biden ei ole puhunut erityisen mairittelevasti myöskään Britannian pääministeristä Boris Johnsonista: Biden on kuvaillut Johnsonia ”emotionaaliseksi ja fyysiseksi Trump-kopioksi”. Johnson kertoi tiistaina puhuneensa Bidenin kanssa ja onnitelleensa tätä henkilökohtaisesti vaalivoitosta. Jo vaalivoiton julistamisen jälkeen Johnson ilmoitti odottavansa yhteistyötä Bidenin kanssa.

Biden keskusteli tiistaina myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1326158760826560515

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1326206254293913600

STT

Kuvat: