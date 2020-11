Trump uhosi voittavansa – Biden: Nyt riittää kaaos

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump ja demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden jatkoivat kampanjointiaan tutuilla teemoilla presidentinvaalien aattona maanantaina.

Trump tyrmäsi mielipidemittaukset, joiden mukaan hän olisi matkalla kohti nöyryyttävää tappiota.

– Olen seurannut näitä valemielipidemittauksia: me tulemme voittamaan niistä huolimatta, Trump vakuutti kannattajilleen Fayettevillessä Pohjois-Carolinassa.

– Te valitsitte ulkopuolisen presidentiksi, ja nyt Yhdysvallat on viimeinkin pantu etusijalle. Käykää nyt äänestämässä, muuta en pyydä, Trump usutti.

Mielipidemittauksia ylivoimaisesti johtava Biden taas toisti kannattajilleen Clevelandissa Ohiossa, että Trumpin aika on ohi.

– Donald Trumpin on aika pakata laukkunsa ja palata kotiin. Meille riittää kaaos, meille riittävät tviitit, viha, inho, epäonnistumiset ja vastuuttomuus, Biden luetteli.

Bidenin kampanjaa häiritty useissa osavaltioissa

Trump oli jo aikaisemmin vihjaillut muun muassa, että hän saattaa julistautua presidentinvaalien voittajaksi jo ennen kuin kaikki äänet on laskettu.

– Minusta on kauhea juttu, ettemme voi tietää vaalitulosta vaali-iltana. Me etenemme jo samana iltana, heti kun vaalit ovat ohi, me etenemme asianajajien kanssa, Trump kommentoi toimittajille.

Trumpin kampanjaväen uskotaan myös voivan väittää vaalipäivän jälkeen laskettuja postiääniä vilpillisiksi ja kieltäytyvän tunnustamasta vaalitulosta.

Trump ennakoi myös, että hän erottaa maan johtavalle tartuntatautiasiantuntijan Anthony Faucin, jos tulee valituksi uudelleen.

Varhain maanantaina Floridassa pidetyssä vaalitilaisuudessa Trumpin kannattajat vaativat yhteisessä huutokuorossa Faucin erottamista.

– Älkää kertoko kenellekään, mutta aion odottaa hieman, kunnes vaalit ovat ohi. Kiitos kumminkin vinkistä, Trump sanoi New York Timesin mukaan.

Äänestystuloksia odotetaan keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa

Liittovaltion poliisi FBI tutkii myös väitteitä, joiden mukaan Trumpin kannattajat olisivat häiriköineet Bideninvaalibussia viime viikolla Texasissa, kertoi uutiskanava CNN.

Bidenin kampanjan mukaan Trumpin tukilippuja kantaneet moottoripyöräilijät olisivat yrittäneet hidastaa Bidenin kampanjabussin kulkua ja jopa pakottaa sen pois tieltä.

New York Timesin mukaan Trumpin kannattajat olisivat häirinneet Bidenin kampanjaa myös New Jerseyssä, Virginiassa ja Georgiassa. Georgiassa kaksi vaalitilaisuutta peruttiin, koska ennakkotietojen mukaan paikalle olisi ollut tulossa runsaasti ääriliikkeiden kannattajia.

Yhdysvalloissa äänestetään presidentinvaaleissa tiistaina. Äänestystuloksia odotetaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa, mutta koronapandemian mukanaan tuoman historiallisen runsaan postiäänestämisen vuoksi ääntenlasku voi viivästyä jopa päiväkausia.

STT

