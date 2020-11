Trump vaati presidentinvaalien laskennan keskeyttämistä – presidentinvaalien ääntenlaskenta jatkuu vielä useissa osavaltioissa

Yhdysvalloissa Georgian osavaltion ääntenlaskun tilanne pysyi torstaina erittäin tiukkana kalkkiviivoille asti. Osavaltion vaaleista vastaava virkamies Brad Raffensperger sanoi, että illansuussa Suomen aikaa laskematta oli vielä yli 61 000 ääntä.

Osavaltio tuo voittajalle 16 valitsijaa. Jos demokraattien Joe Biden saa ne taakseen ja pysyy johdossa Arizonassa, on hänen valintansa jo lähellä. Eri arvioiden mukaan Bidenilla on takanaan nyt joko 253 tai 264 valitsijaa, kun valintaan tarvitaan 270.

Presidentti Donald Trump osallistui vaalikeskusteluun tviittaamalla isoin kirjaimin, että ääntenlasku pitäisi keskeyttää kokonaan. Trump oli aamulla paikallista aikaa Georgiassa noin 18 000 äänen johdossa. Suuri osa vielä laskemattomista äänistä tulee alueilta, joilla demokraatit ovat vahvoja.

Lisäksi Trump tviittasi, että vaalipäivän jälkeen saapuneita ääniä ei lasketa. Twitter lisäsi tähän väitteeseen varoituksen harhaanjohtavasta sisällöstä.

Georgian Raffensperger selvitti, että ääntenlasku ja äänien oikeellisuuden varmistaminen vie aikaa, eikä antanut vielä lupausta, kuinka kauan tuloksen lopullinen varmistaminen kestää. Hän vakuutti, että vaikka vaalityötä tehdään pienin voimavaroin ja suuressa paineessa, se tehdään huolella.

– Nopeus on hieno juttu, ja me arvostamme sitä. Mutta arvostamme tarkkuutta vielä enemmän, hän sanoi.

Georgian lisäksi auki ovat myös Pohjois-Carolina, Pennsylvania, Nevada ja Alaska. Arizonan osalta tilanne on vielä jossain määrin epävarma.

Ennusteissa ei löydy yhteistä linjaa

Esimerkiksi CNN:n ennusteen mukaan Biden johtaa Trumpia valitsijaäänin 253-213.

CNN on ollut ennusteissaan varovaisempi kuin jotkin toiset yhdysvaltalaismediat. Uutiskanava ole vielä katsonut Bidenia Arizonan osavaltion voittajaksi, toisin kuin esimerkiksi Fox News ja uutistoimisto AP ovat tehneet. Sen takia niiden luvut näyttävät Bidenille suurempaa johtoa, 264-214. New York Times puolestaan arvioi tilanteeksi 253-214.

Trumpin kohdalla yhden valitsijan ero CNN:n ja muiden välillä selittyy sillä, että hän on saanut muiden medioiden mukaan taakseen Mainessa jaossa olleen viimeisen valitsijan.

Trumpin kampanja on tarrautunut kiinni voiton mahdollisuuksiin kaikin voimin. Se on käynnistänyt useita oikeusprosesseja eri osavaltioissa, joilla se pyrkii vaikuttamaan ääntenlaskuun. Torstain aikana odotettiin vielä uusia prosesseja.

Ennusteissa otetaan huomioon äänestyspaikkojen sijainnit ja ennakkoäänten määrä

Mediataloilla on erilaisia tapoja tehdä ennusteita. AP käyttää jokaisessa osavaltiossa avustajia, jotka kokoavat äänestystuloksia eri alueilta. Lisäksi uutistoimiston toimittajat keräävät ääniä osavaltiotasolla ja digitaalisista tietokannoista.

Näiden vaalien suuren ennakkoäänimäärän vuoksi AP on kehittänyt myös VoteCast-sovelluksen, joka auttaa keräämään dataa esimerkiksi siitä, kuinka moni ihminen äänesti ennakkoon. Myös tämä auttaa ennustuksen tekemisessä.

AP ei yleensä julista osavaltion voittajia esimerkiksi silloin, jos ehdokkaiden välillä on vähemmän kuin 0,5 prosenttiyksikön ero tai jos vaikuttaa siltä, että ääniä joudutaan laskemaan uudelleen.

CNN taas laskee ennustuksiinsa mukaan sen, mistäpäin osavaltiota äänet tulevat, mitä ääniä on jo laskettu ja paljonko ääniä on kokonaismäärästä laskettu. Ennustuksien tekoon tarvitaan niin ennakkoääniä kuin vaalipäivänä äänestäneiden ääniä, jotta niistä saadaan luotettavia. Ennusteissa huomioidaan esimerkiksi se, onko ehdokkaan äänimäärään laskettu jo mukaan ne alueet, joissa hän on tyypillisesti vahvoilla. Jos osavaltion eri osien äänet ovat hyvin edustettuina, se antaa jo paremmat mahdollisuudet ennusteiden tekoon.

Ennustuksissaan muita tavallisesti rohkeampi Fox News on kehittänyt myös oman Fox News Voter Analysis -sovelluksen kerätäkseen dataa ihmisten äänestystavoista ja -paikoista. Vaaliennusteiden julkistamisesta päättää kanavan nimeämä oma vaaliennusteisiin erikoistunut asiantuntijaryhmä.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1324353932022480896

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1324368202139357186

https://edition.cnn.com/election/2020/results/president?iid=politics_election_national_map

https://www.foxnews.com/elections/2020/general-results

https://apnews.com/article/presidency-battleground-states-races-84ba06c8d2dd3c16434f0b9a852a5d17

https://www.nytimes.com/live/2020/11/04/us/election-results?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage#bidens-lead-narrows-in-arizona-but-trump-still-faces-an-uphill-battle

https://apnews.com/article/ap-race-calls-explained-elections-0c7140ebd537a0b7c2120bb0e8a87f97

https://edition.cnn.com/politics/live-news/election-results-and-news-11-03-20/h_a204ff1d1e310cb3024f562a120a0156

Nina Törnudd

STT

Kuvat: