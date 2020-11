Trump väittää voittaneensa vaa’ankieliosavaltioita, joissa ääntenlaskenta on vielä kesken

Yhdysvalloissa istuva presidentti Donald Trump väittää Twitterissä voittaneensa kolmessa vaa’ankieliosavaltiossa, joissa ääntenlaskenta on todellisuudessa vielä kesken. Trump mainitsee tviitissään Pennsylvanian, Georgian ja Pohjois-Carolinan, joissa hän sanoo olevansa merkittävässä johdossa.

Twitter on lisännyt Trumpin tviittiin huomautuksen siitä, että virallista vaalitulosta ei ole vielä ilmoitettu.

Trumpin kampanja on ilmoittanut ryhtyvänsä oikeustoimiin keskeyttääkseen ääntenlaskennan Pennsylvaniassa. Myös demokraattihaastaja Joe Bidenille ennustetuissa Michiganissa ja Wisconsinissa on vireillä oikeustoimia.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1324108200141082624?s=20

STT