Trump varoittaa Bideniä julistautumasta vaalivoittajaksi – toisti uhkauksensa oikeustoimista

Yhdysvaltain istuva presidentti Donald Trump varoittaa Twitterissä vastaehdokastaan Joe Bideniä julistautumasta vaalivoittajaksi ”väärin perustein”. Presidentti ei kuitenkaan avaa, mitä nämä perusteet ovat.

– Minäkin voisin esittää moisen väitteen. Oikeustoimet ovat vasta alkamassa! Trump kirjoitti.

Toisin kuin Trump antaa viestissään ymmärtää, hän itse julistautui vaalivoittajaksi jo vaali-iltana sekä toistamiseen torstaina, jolloin hän kertoi voittaneensa, jos vain hänen mielestään lailliset äänet lasketaan.

Biden sen sijaan ei ole vielä julistautunut vaalien voittajaksi, vaikka hänen ennakoidaankin olevan lähellä vaadittua 270 valitsijamiehen rajaa. Mediatalojen arviot ehdokkaiden tueksi toistaiseksi vahvistettujen valitsijamiesten määrästä vaihtelevat jonkin verran, mutta esimerkiksi New York Timesin mukaan tilanne on 253-214 Bidenin eduksi.

Moni Bidenille myöhemmin kääntynyt osavaltio näytti ääntenlaskun alkuvaiheessa suosivan Trumpia.

– Minulla oli niin iso etumatka kaikissa näissä osavaltioissa vaaliyönä, mutta sitten ne etumatkat katosivat kuin ihmeen lailla päivien kuluessa. Ehkä ne palaavat, kun oikeustoimemme etenevät! presidentti kirjoittaa.

Biden on noussut johtoon ratkaisevan tärkeässä Pennsylvanian osavaltiossa, jossa ääntenlasku on loppumetreillä. Osavaltion 20 valitsijamiestä nostaisivat hänet kertaheitolla vaaditun 270 äänen rajan ylitse ja presidentinvaalien voittajaksi.

STT

