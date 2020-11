Trump vihjaili erottavansa maan johtavan tartuntatautiasiantuntija Faucin

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on vihjannut voivansa erottaa maan johtavan tartuntatautiasiantuntijan Anthony Faucin, mikäli hänet valitaan presidentiksi uudelleen. Asiasta kertoo CNN.

Trumpin mukaan ”Fauci on mukava mies, joka on ollut kuitenkin usein väärässä”.

Fauci kritisoi eilen Trumpin toimia koronakriisissä Washington Postille. Fauci muun muassa sanoi, että Trumpin vastaehdokas Joe Biden on ottanut pandemian vakavammin kansanterveyden näkökulmasta. Trump on toistuvasti toivonut koronarajoituksista luopumista.

Yhdysvalloissa on sairastunut ja kuollut koronaan eniten ihmisiä maailmassa.

https://edition.cnn.com/2020/11/02/politics/donald-trump-anthony-fauci-job-post-election/index.html

https://www.washingtonpost.com/politics/fauci-covid-winter-forecast/2020/10/31/e3970eb0-1b8b-11eb-bb35-2dcfdab0a345_story.html

STT

