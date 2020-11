Trumpin ja Fox Newsin suhde rakoilee – presidentti ei ole saanut tulitukea vilppisyytöksilleen valtavirran konservatiivimedioilta

Koko Donald Trumpin presidenttikauden ajan konservatiivimedia ja sen kruununjalokivi Fox News ovat olleet hänen hallintonsa tärkeimpiä äänitorvia, ja presidentti itse on seurannut ahkerasti kanavan ohjelmia. Trumpin ja Fox Newsin suhteeseen on kuitenkin tämän vuoden aikana ilmaantunut säröjä, ja viime viikon presidentinvaalien tulos on tuonut uusia ryppyjä rakkauteen presidentin ja hänen suosikkikanavansa välille.

Trump ei ole suostunut tunnustamaan tappiotaan Joe Bidenille ja on esittänyt ilman todisteita syytöksiä vaalivilpistä, mutta Fox News tai muutkaan valtavirran konservatiivimediat eivät ole lähteneet uutisoinnissaan tähän kelkkaan.

Fox News puhuu Bidenista vaalien voittajana, ja alkuviikosta kanava leikkasi pois Trumpin lehdistöpäällikön Kayleigh McEnanyn tiedotustilaisuudesta, jossa tämä esitti perättömiä väitteitä vaalivilpistä.

– Suuret mediat eivät ole lähteneet tähän täysillä mukaan. Luulen, että se raja menee siinä vaalivilpissä, se on kuitenkin vakava syytös, että vaaleissa olisi huijausta. Valtamedioissa journalistit ovat sen verran kuitenkin ammattilaisia, että heillä tekee tiukkaa lähteä mukaan tällaisiin perättömiin väitteisiin, arvioi Helsingin yliopiston viestinnän professori Anu Kantola.

Murdochin mediat kehottaneet tunnustamaan tappion

Fox News on osa Rupert Murdochin, 89, mediaimperiumia. Murdochin omistukseen kuuluvat Yhdysvalloissa isoista medioista myös Wall Street Journal ja New York Post.

Murdochin konservatiivimediat eivät ole lähteneet peesailemaan Trumpia vilppisyytöksissä. New York Post julisti sunnuntain etusivullaan Bidenin voittaneen vaalit, ja Wall Street Journalin pääkirjoituksessa viikonloppuna kehotettiin Trumpia tunnustamaan rehdisti tappionsa. Samoin teki Fox Newsin Trump-myönteisiin juontajiin kuuluva Laura Ingraham, joka näytti puhuvan suoraan presidentille kehottaessaan tätä suojelemaan perintöään ja tunnustamaan tappionsa, jos oikeusjutut eivät tuo muutosta vaalituloksiin.

Fox News suututti Trumpin leirin jo vaali-iltana, kun se julisti ensimmäisenä isona mediana Bidenin voittavan vaa’ankieliosavaltio Arizonan. Mediatietojen mukaan Trumpin tiimistä soitettiin Murdochille ja painostettiin tätä vetämään voitonjulistus takaisin. Murdoch ei kuitenkaan suostunut tähän.

Kanavat hyötyneet Trumpin kaudesta

New York Timesin haastattelemien Murdochin entisten ja nykyisten lähipiiriläisten mukaan mediamoguli pystyy sopeutumaan mihin tahansa toimintaympäristöön, eivätkä hänen mediansa tarvitse Trumpia presidenttinä menestyäkseen. Murdochin on kerrottu osanneen odottaa Trumpin tappiota vaaleissa ja muuttaneensa Fox Newsin uutisointia jo vaalikampanjan aikana aavistuksen puolueettomammaksi.

Wall Street Journalkin oli pitänyt ennen vaaleja esillä sitä, että vaalituloksen selviämisessä kestää tavallista pidempään, ja kansalaisilta vaaditaan malttia.

Vaikka Fox News on hyötynyt Trumpin presidenttikaudesta, oli se Yhdysvaltojen katsotuin uutiskanava jo Barack Obaman presidenttikaudella, jolloin konservatiivit pääsivät siellä purkamaan turhautumistaan Obaman hallintoa kohtaan. Sama ilmiö on kasvattanut Trumpin kaudella CNN:n ja MSNBC:n katsojalukuja.

Kaksipuoluejärjestelmä kiihdyttää median polarisaatiota

Yhdysvaltalainen mediamaisema voi vaikuttaa suomalaisesta näkökulmasta erikoiselta, kun isot mediat ovat jakautuneet niin selkeästi kahteen leiriin. Kantolan mukaan tähän on vaikuttanut television iso rooli verrattuna Suomeen. Kun kaupalliset tv-kanavat kilpailevat yleisöistä, ovat ne muovanneet itselleen omat lokeronsa eivätkä pyrikään vetoamaan kaikkiin katsojiin.

Oma vaikutuksensa on myös kaksipuoluejärjestelmällä, jolla on polarisoiva vaikutus.

– Se jakaa ihmisiä selkeämmin kahteen ryhmään. Jos vertaa Suomeen tai Keski-Eurooppaan, useinhan populistipuolueet ovat näkyvissä, mutta niiden kannatus on 10-20 prosenttia. Ne eivät ole päässeet nousemaan valtavirtaan tai maan johtoon, mikä taas on ollut enemmän mahdollista näissä maissa, joissa on kaksi isoa puoluetta, Kantola sanoo.

Trumpin aikana jo pitkään jatkunut politiikan ja median jakautuminen on kärjistynyt entisestään, ja eri mediat ovat usein välittäneet kuvaa aivan erilaisista todellisuuksista.

Myös sosiaalisella medialla on ollut suuri merkitys polarisaatiossa. Somessa erilaiset äärimmäisetkin viestit löytävät yleisönsä, ja se on etenkin populistisille liikkeille ihanteellinen media, koska siellä ei ole toimittajia portinvartijoina. Myös trumpilaisen retoriikan imu on suurimmillaan juuri somen puolella.

Trumpin syytökset vaalivilpistä ovatkin levinneet parhaiten sosiaalisessa mediassa sekä laitaoikeistomedioiden, kuten Breitbartin välityksellä.

Maltillinen Biden voi viedä ilmaa trumpismilta

Trumpin väistyminen presidentin paikalta tammikuussa tuskin vaikuttaa polarisaatiokehityksen perusasetelmaan. Polarisoivan Trumpin poistuminen ja maltillisen Bidenin nousu presidentiksi voi kuitenkin tyynnyttää pahimpia myrskyjä.

– Jos hän alkaa esiintymään hyvin sovittelevasti, ja pystyy luomaan sellaista politiikkaa, jossa kuullaan kaikkia ja yritetään yhdistää Amerikka, se voi viedä aika paljon ilmaa pois tällaiselta trumpilaiselta politiikan tekemiseltä, Kantola sanoo.

Hänen mielestään Trumpin persoonalla on ollut iso merkitys hänen johtamansa poliittisen liikkeen muodostumiselle, eikä selvää korvaajaa ole tiedossa.

– On vaikea nähdä, että konservatiivien sisältä löytyisi Trumpin kaltainen hahmo. On aina se mahdollisuus, että myös konservatiivit lähtevät vetämään järkiperäisempää linjaa.

Trumpin uskotaan kuitenkin pysyvän äänekkäänä hahmona konservatiivien sisällä presidenttikautensa jälkeenkin, ja republikaanipoliitikot saattavat jatkossakin joutua mielistelemään Trumpia, jotta eivät saa tämän uskollisten kannattajien vihoja päälleen.

Yhtenä mahdollisuutena on esitetty, että Trump olisi kiinnostunut perustamaan presidenttiyden jälkeen oman tv-kanavan. Tätä spekuloitiin jo vuonna 2016 siinä vaiheessa, kun Trumpin uskottiin vielä häviävän presidentinvaalit.

Tv-kanava tarjoaisi Trumpille hänen janoamaansa huomiota ja antaisi hänelle alustan, jolta käsin ohjailla republikaanista politiikkaa.

Trumpin nimeä kantava konservatiivinen kanava voisi olla kilpailija Fox Newsille, joka on käynyt hänen makuunsa liian puolueettomaksi. On jopa spekuloitu, että Trump voisi houkutella omalle kanavalleen Fox Newsin ärhäköimpiä oikeistokommentaattoreita, kuten Sean Hannityn, Tucker Carlsonin ja Ingrahamin.

https://www.wsj.com/articles/the-presidential-endgame-11604706255

https://www.cbsnews.com/news/fox-news-laura-ingraham-donald-trump-presidential-election-accept-result/

https://thehill.com/homenews/media/525106-kurtz-confirms-kushner-called-murdoch-to-complain-about-fox-arizona-call-to

https://www.nytimes.com/2020/11/10/business/media/trump-murdoch-fox-news.html?smid=tw-share

https://www.ft.com/content/c13efd7f-9431-406f-a114-ec6b2f12f8c5

Anssi Rulamo

STT

Kuvat: