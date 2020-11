Trumpin kannattajat kokoontuvat Washingtoniin mielenosoitusmarssille

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uskolliset kannattajat kokoontuvat tänään Washingtoniin mielenosoitusmarssille osoittamaan tukensa presidentille.

Mielenosoituksen on tarkoitus tukea Trumpin väitteitä siitä, että häneltä vietiin vaalivoitto vilpillisesti. Trump ei ole pystynyt esittämään todisteita väitteidensä tueksi. Monen Trumpin kannattajan osallistumisinnon oletetaan tosin laimenneen siihen, että demokraattien Joe Bidenin vaalivoitto tukevoitui entisestään, kun tuoreita tuloksia ääntenlaskennasta saatiin valmiiksi.

Trump itse on antanut tukensa mielenosoittajille ja vihjannut, että saattaisi käydä tervehtimässä heitä. BBC:n mukaan hänen autosaattueensa nähtiin ajelevan paikalla jo ennen tapahtuman alkua.

Mielenosoitukseen on osallistumassa myös äärioikeistolaisryhmiä, joita mittava määrä poliiseja pyrkii pitämään erillään Trumpia vastustavista mielenosoittajista.

Suomen aikaa iltaan mennessä merkittävistä levottomuuksista ei ollut raportoitu, mutta Guardianin mukaan Trumpin kannattajien ja vastamielenosoittajien välillä nähtiin ainakin yksi pieni yhteenotto.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54945154

https://www.theguardian.com/us-news/live/2020/nov/14/donald-trump-supporters-rally-washington-joe-biden-covid-us-politics-live

STT

Kuvat: