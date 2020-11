Trumpin puheet ääntenlaskentaan puuttumisesta latistavat markkinoiden tunnelmaa, Nordean pääekonomisti povaa – ”Voi tulla pitkä syksy”

Yhdysvaltain presidenttinä jatkokautta tavoittelevan Donald Trumpin uhkaus pyytää korkeinta oikeutta puuttumaan ääntenlaskentaan syö tunnelmaa rahoitusmarkkinoilla, arvioi Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.

Koivu sanoo STT:lle, että mitä kauemmin epävarmuus vaalituloksesta ja sitä kautta talousmahdin suunnasta velloo, sitä enemmän se latistaa markkinoiden tunnelmaa.

– Ei se tietysti ollut mikään hirveä yllätys. Tätä on pelätty ja Trump ei ensimmäistä kertaa sanonut, että se tapahtuu.

Rahoitusmarkkinoiden kannalta Koivun kertoo pitävänsä kuitenkin koronapandemiaa aivan eri mittakaavan tekijänä kuin Yhdysvaltain vaaleja.

Vaalituloksella on silti merkitystä markkinoille syntyneen epävarmuuden purkajana. Koivu kertoo, että vaalien alla riskinottoa markkinoilla on vähennetty.

– Kyllä korona on varmasti merkittävämpi, mutta totta kai aktiivisille toimijoille pitää olla tieto, mihin Yhdysvaltain talouspolitiikkaa jatkossa menee.

”Suuret talousuudistukset ovat poissuljettuja”

Vaalituloksella on väliä, sillä republikaaneja edustavaa Trumpia on pidetty markkinaystävällisempänä ehdokkaana kuin demokraattihaastajaa Joe Bidenia. Demokraattien vaalivoiton uskottaisiin johtavan veronkorotuksiin ja lisäsääntelyyn.

Haastattelun aikaan keskiviikkoiltapäivällä ääntenlaskenta oli yhä selvästi kesken. Trump ja Biden olivat valitsijamiesten määrissä lähes tasoissa.

Vaalipäivän perusteella näyttää kuitenkin selvältä, että valta kongressissa on pysymässä jaettuna. Koivu arvioi, että edustajainhuone on pysymässä demokraattien ja senaatti republikaanien hallinnassa. Tämä rajaisi tulevan presidentin liikkumatilaa.

– Suuret talousuudistukset ovat pois suljettuja, kun näyttää vahvasti siltä, että kongressi säilyy jaettuna.

Talouspolitiikan lähiajat kiinnostavia

Koronapandemia on runnellut myös Yhdysvaltain taloutta ja maassa on kiistelty uudesta koronaelvytyspaketista. Vaalien perusteella näyttää Koivun mukaan siltä, että Trump on saanut mittavan tuen koronapolitiikalleen, vaikka demokraatit ovat kritisoineet häntä.

Koivu huomauttaa, että rajoitustoimet Yhdysvalloissa eivät ole olleet hirveän suosittuja.

– Eihän tämä mikään täystyrmäys ollut äänestäjiltä Trumpin koronapolitiikalle. En usko, että Bidenkaan uskaltaisi lähteä aivan liittovaltion laajuisiin sulkutoimiin.

Talouspolitiikan kannalta lähiviikot ja -kuukaudet ovat Koivun mukaan joka tapauksessa kiinnostavia. Vaikka Trump häviäisi vaalit, hän voisi omalla kaudellaan vielä lähteä puskemaan uutta koronaelvytystä, josta ennen vaaleja ei Yhdysvalloissa saatu sopua.

– Tästä voi tulla pitkä syksy tavalla tai toisella.

