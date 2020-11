Trumpin vaalitiimi on nostanut useita kanteita vaalien avainasemassa olevissa osavaltioissa – CNN:n kommentaattorien mukaan eivät vaikuta totisilta oikeustoimilta

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa toista kautta tavoittelevan republikaanipresidentin Donald Trumpin kampanjatiimi on nostanut useita kanteita vaalien avainasemassa olevissa osavaltioissa. Uutiskanava CNN:n haastattelemat yhdysvaltalaisasiantuntijat arvioivat kanteiden mahdollisuuksien pärjätä oikeuskäsittelyissä olevan melko heikot.

Republikaanivaalijuristi, CNN-kommentaattori Ben Ginsberg kuvaili vaalitiimin heittäneen ilmoille useita kanteita ja toivovan, että jokin niistä onnistuu.

Oikeustieteen professori Franita Tolson arvioi, että kanteiden tarkoituksena on muokata narratiivia demokraattiehdokas Joe Bidenin mahdollisesta voitosta kohti keskustelua huonosti hoidetuista tai jopa vilpillisistä vaaleista.

Myös oikeustieteen professori Rick Hasen kuvaili CNN:n haastattelussa kanteita pikemminkin pr-toimiksi totisten oikeustoimien sijaan.

– Kanteet eivät tähän asti ole tarttuneet mihinkään suureen ongelmaan, jonka voisi katsoa kyseenalaistavan äänestystuloksen kokonaisuutena, Hasen sanoi.

Tolson tosin arvioi, että Trumpin kampanjan Georgiassa nostama kanne saattaa vaikuttaa pieneen määrään annettuja ääniä.

Trumpin kampanja on sanonut saaneensa tietoonsa, että Georgiassa Chathamin piirikunnassa virallisen äänestysajan jälkeen saapuneita ääniä on sekoittunut virallisen ajan puitteissa annettuihin ääniin ja laskettu mukaan osavaltion äänimäärään. Kampanja on vaatinut, että georgialaisten myöhässä saapuneet äänet erotetaan muista äänistä ja jätetään huomiotta.

Etyj ei löytänyt todisteita vaalivilpistä

Michiganissa ja Pennsylvaniassa Trumpin kampanjatiimi puolestaan syyttää viranomaisia siitä, että nämä olisivat epäonnistuneet takaamaan reilun pääsyn alueen äänestyspaikoille.

Nevadassa Trumpin kampanjan juristit ovat nostaneet kanteen, jonka mukaan Trumpin kampanjan tarkkailijoille ei annettu tarpeeksi laajaa pääsyä ääntenlaskennan kaikkiin vaiheisiin. Nevadan oikeusministeri, demokraattien Aaron Ford sanoi CNN:n haastattelussa, että osavaltio on valmis kaatamaan kaikki vaalijärjestelmäänsä vastaan osoitetut oikeusjutut.

Oikeustoimi, joka saattaa vaikuttaa useimpiin Yhdysvaltain presidentinvaaleissa annettuihin ääniin, on CNN:n mukaan korkeimmalle oikeudelle osoitettu vetoomus hylätä Pennsylvaniassa annetut postiäänet, jotka saapuivat viranomaisille postissa vasta vaalien jälkeen. Vetoomus koskee tuhansia ääniä.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin Yhdysvaltain vaaleja tarkkailevan ryhmän mukaan vaalivilpistä ei ole mitään todisteita. Tarkkailijat ovat vaatineet, että kaikki annetut äänet lasketaan.

