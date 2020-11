Suomessa raportoitu 238 uutta koronavirustartuntaa – tukahduttaminen paras tapa pysäyttää koronapandemia, sanoo asiantuntijaryhmä

Suomessa on raportoitu 238 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viimeisen viikon aikana on raportoitu 2 967 tartuntaa, mikä on 292 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 2 675 koronatartuntaa.

Yhteensä tartuntoja on keväästä lähtien raportoitu 18 345.

Sairaanhoitopiirit ilmoittavat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvät kuolemantapaukset sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrät myöhemmin tänään.

Pandemia seis tukahduttamisella

Tukahduttaminen on paras keino pysäyttää koronavirus, sanoo suomalaisista asiantuntijoista koostuva Eroon koronasta -työryhmä tuoreessa muistiossaan. Tukahduttamisella tarkoitetaan tartuntamäärien painamista nollan tuntumaan ja pitämistä siellä.

Tukahduttaminen onnistuu työryhmän mukaan useiden eri keinojen yhdistelmällä. Keinoja ovat esimerkiksi kokoontumisrajoitukset, suositus kasvomaskien käytöstä ja matkustusrajoitukset.

Näin epidemiaa voidaan torjua niin, että yhteiskunnalle koituu mahdollisimman vähän haittaa.

Asiasta uutisoi aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat.

Joukkoliikenteessä kehotetaan välttämään kovaäänistä puhumista

Suomessa joukkoliikenteeseen jäljitettyjä matkustajien koronatartuntatapauksia on pyöreä nolla, tiedottavat Helsingin seudun liikenne (HSL) ja VR nojaten omaan seurantaansa.

HSL:n ja VR:n mukaan yksi syy tartuntojen vähäisyyteen on joukkoliikennevälineissä vietetyn ajan lyhytkestoisuus ja se, että matkan aikana ollaan yleensä hiljaa. Näin virus ei leviä ilman ja pisaroiden mukana samalla tavalla ilmaan kuin esimerkiksi huutaessa.

Jotta tartuntojen määrät pysyisivät nollassa, kehottavat molemmat liikennöitsijät matkustajia välttämään kovaäänistä puhumista joukkoliikennevälineissä ja käyttämään kasvomaskeja matkan aikana.

HSL:n mukaan työmatkaliikenteessä yli puolet matkustajista käyttää kasvomaskeja. Muutoin niiden käyttö vaihtelee vuorokaudenajan mukaan. Kaukojunissa maskeja käyttää VR:n mukaan noin puolet matkustajista paitsi Ekstra-luokassa, jossa matkustavilla on ollut maskipakko viime kuun lopusta saakka.

Henrietta Nyberg

STT

