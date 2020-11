Tukku kansainvälisiä jääkiekkoturnauksia peruuntui koronan pelossa – IIHF:n hallituksen on määrä päättää Valko-Venäjän MM-kelpoisuudesta torstaina

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF on perunut kaudelta 2020-21 peräti 18 kansainvälistä turnaustaan. IIHF:n kotisivuillaan ilmoittama päätös perustuu asiantuntijaryhmän antamiin suosituksiin koronan leviämisen ehkäisemiseksi.

Koronan pelossa päätetyt turnausperumiset vaikuttavat naisten olympiakarsintojen aikatauluihin. Pekingin 2022 olympiakisojen esikarsinnat on siirretty vuoden 2021 elokuulle, ja karsintojen toinen vaihe on määrä pelata 2021 lokakuussa.

Naisten lopullinen olympiakarsinta siirtyy ensi vuoden marraskuulle. Miesten karsinnat pelataan aikataulun mukaisesti ensi vuoden elokuun lopussa.

IIHF:n hallitus kävi keskiviikkona läpi asiantuntijaryhmän raportin, joka koskee miesten yhteisen MM-turnauksen järjestämistä Valko-Venäjän Minskissä ja Latvian Riiassa keväällä 2021. Raportissa käsitellään muun muassa Valko-Venäjän epävakaista poliittista tilannetta ja koronan aiheuttamaa turvallisuusuhkaa.

IIHF:n hallituksen on määrä torstaina päättää Valko-Venäjän kelpoisuudesta toiseksi MM-kisaisännäksi.

https://www.iihf.com/en/news/23178/iihf-council-announces-more-cancellations

STT