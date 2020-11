Tulli on löytänyt torjunta-ainejäämiä elintarvikkeista tänä vuonna jo koko viime vuotta enemmän – chilipaprikoista tehtiin poikkeuksellinen löytö

Tullin valvonnassa on lokakuun loppuun mennessä hylätty torjunta-ainejäämien takia enemmän tuotteita kuin koko viime vuonna. Kaikkiaan Tulli on hylännyt 37 tuontierää torjunta-aineiden takia.

– Syynä ei kuitenkaan todennäköisesti ole tuotteiden laadun heikentyminen esimerkiksi koronaviruspandemian takia, vaan Tullin valvonta on osunut paremmin huonolaatuisiin tuotteisiin, arvioi tiedotteessa Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling.

Syksyn aikana liikaa torjunta-ainejäämiä on todettu muun muassa kiinalaisissa ja perulaisissa pavuissa, egyptiläisissä taateleissa, Puolassa viljellyssä tomaatissa ja aasialaisissa tuoreissa pitaijoissa sekä kuivatussa chilipaprikassa.

– Chilipaprikoista löytyi yhteensä 20 eri torjunta-ainejäämää, mikä on varsin poikkeuksellista, koska yleensä eri torjunta-ainejäämiä löytyy maksimissaan kuusi, toteaa tiedotteessa elintarvikkeiden kemiallisten tutkimusten jaostopäällikkö Suvi Ojanperä.

Ongelmia etenkin kaukaa EU:n ulkopuolelta tulevissa tuotteissa

Hylätyksi on joutunut myös kilomääriltään suuria eriä, esimerkiksi Intiasta ja Pakistanista tulleita riisejä ja Israelista ja Egyptistä tulleita appelsiineja.

Torjunta-ainejäämien takia on hylätty lisäksi neljä luomutuote-erää, joissa oli espanjalaista lehtikaalia, saksalaista alkoholitonta olutta, perulaista kvinoaa ja intialaista ashwagandha-jauhetta.

Tulli kertoo, että ongelmallisimmat tuotteet tulevat yleensä kaukaa EU:n ulkopuolelta. Tämä johtuu siitä, että kyseisissä maissa torjunta-aineita koskeva lainsäädäntö voi olla erilainen kuin EU:ssa ja jotkin täällä kokonaan kielletyt torjunta-aineet voivat olla kyseisissä maissa sallittuja.

STT

