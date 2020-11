Tuore barometri: Ulkomaiset yritykset näkevät suomalaisen liiketoimintaympäristön myönteisemmin kuin suomalaiset

Ulkomaiset yritykset kokevat suomalaisen liiketoimintaympäristön myönteisemmin kuin suomalaiset yritykset. Asia ilmenee Business Finlandin ja Amchamin julkaisemasta barometristä.

Ulkomaiset yhtiöt pitivät Suomen vahvuuksina yhteiskunnallista vakautta ja toimivuutta, elämänlaatua sekä digitaalista infrastruktuuria. Samat asiat ovat tärkeitä myös suomalaisille yrityksille.

Sen sijaan henkilökohtainen tulovero, palkkajousto ja työvoimakustannukset nähtiin liiketoimintaympäristön haasteina. Barometriä varten haastateltiin yli 400 kansainvälistä ja suomalaista yritysjohtajaa.

Yritysjohtajat tarkastelivat Suomea ennen koronapandemiaa ja sen aikana.

Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson sanoo, että ulkomaiset yritykset ovat suomalaisia aktiivisempia siirtämään toimintaansa.

– He eivät epäröi kertoa, jos jokin asia kaipaa parannusta Suomessa. Siksi on hyvin tärkeää, että me jatkuvasti kuuntelemme heidän mielipiteitään, jotta toimintaympäristöstämme saataisiin entistäkin houkuttelevampi, hän sanoo tiedotteessa.

Business Finlandin tiedotteessa sanotaan, että vaikka vain noin prosentti eli noin 4 400 kaikista Suomessa toimivista yrityksistä on ulkomaalaisomistuksessa, niiden vaikutus on suurempi. Tiedotteen mukaan ne työllistävät lähes 266 000 henkeä, mikä vastaa noin 18 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä.

Barometrin mukaan ulkomaisessa omistuksessa olevista yrityksistä 44 prosenttia aikoo palkata lisää henkilöstöä vuosina 2020-2021 ja 30 prosenttia investoida aiempaa enemmän tutkimukseen ja kehitystyöhön.

STT

Kuvat: