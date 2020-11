Turkissa määrä antaa tuomio vuoden 2016 sotilasvallankaappauksen yrityksestä

Turkissa on määrä antaa tänään tuomio oikeudenkäynnissä, joka liittyy vuoden 2016 sotilasvallankaappauksen yritykseen. Epäiltyjä on yhteensä 475.

Epäiltyjä epäillään vallankaappausyrityksen johtamisesta pääkaupunki Ankaran lähellä sijaitsevasta sotilastukikohdasta ja parlamenttirakennukseen kohdistuvista pommituksista

Viime vuosien aikana Turkissa on pidätetty kymmeniätuhansia ihmisiä, joilla on epäilty olevan yhteys Yhdysvalloissa asuvan lahkojohtaja Fethullah Gülenin väitettyyn islamistiseen verkostoon. Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin hallinto syyttää verkostoa vallankaappausyrityksen järjestämisestä.

STT

