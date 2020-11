Turkki ylistää Azerbaidzhanin ”merkittäviä voittoja” Vuoristo-Karabahin tulitauon solmimisen jälkeen

Turkki kehuu Azerbaidzhanin saavuttaneen merkittävän voiton Armenian ja Azerbaidzhanin solmittua tulitauon Vuoristo-Karabahin alueen sodassa.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu tviittasi tiistaina ”rakkaan Azerbaidzhanin” saavuttaneen merkittäviä voittoja sekä kentällä että neuvottelupöydässä ja onnitteli maata menestyksestä. Turkki on ollut konfliktissa Azerbaidzhanin puolella.

Armenian pääministeri Nikol Pashinjan kertoi viime yönä allekirjoittaneensa ”kivuliaan” sopimuksen Azerbaidzhanin ja Venäjän kanssa Vuoristo-Karabahin sodan päättämiseksi.

Maanantaina venäläinen sotilashelikopteri ammuttiin alas Armeniassa lähellä Azerbaidzhanin rajaa.

Azerbaidzhanin ulkoministeriö julkaisi maanantai-iltana lausunnon, jossa se myönsi ampuneensa helikopterin alas ja pyysi tapahtunutta anteeksi. Azerbaidzhanin mukaan alas ampuminen oli vahinko eikä sitä ollut suunnattu Venäjää vastaan.

Venäjällä on Armeniassa sotilastukikohta, mutta maa on ollut väleissä myös Azerbaidzhanin kanssa.

STT