Turvavälit pysyvät kunnossa EHT-turnauksessa – aneeminen Leijonat pitää huolen, ettei sylki roisku ainakaan suomalaissuista

Venäjän alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueen pelaajista kasattu punakone nolasi Suomen EHT-avauksessa torstaina eikä Helsingissä pelatun ottelun yleisömääräkään aiheuttanut ilonaiheita Jääkiekkoliitolle.

Kaukalossa tai katsomon täyttämisessä ei suju, mutta turnausjärjestelyt saivat kiitosta.

– Suomalaiset ovat hoitaneet tämän erinomaisesti, Ruotsin päävalmentaja Johan Garpenlöv kehui uutistoimisto TT:lle.

Turvavälit säilyivät väljissä katsomoissa sekä käytävillä, ja katsojat noudattivat maskinkäyttökehotuksia kiitettävästi.

– En ole huolissani. Testautimme itsemme ennen lähtöä ja tänne tullessamme. Olimme eristettyinä huoneissamme, kunnes saimme tulokset. Siitä lähtien olemme olleet oikeastaan vain kerroksessamme (hotellissa) ja meille tarkoitetussa ruokasalissa, Garpenlöv avasi.

Onnistunut turnaus olisi liitolle pieni imagovoitto, kun taloudellisen voiton tekeminen on mahdotonta. Torstain ottelussa jäätiin puoleen jopa poikkeusajan maksimikapasiteetista 4 500, kun Suomen 2-6-tappioon päättyneitä otteita seurasi vain 2 224 katsojaa. Normaalioloissa areenaan mahtuu yli 13 000 katsojaa.

Viikonloppuna Suomella on mahdollisuus voittaa kaukalossa, kun Leijonat kohtaa lauantaina Tshekin ja sunnuntaina Ruotsin.

Kevääseen on aikaa

Kun Leijonat pelaa, karnevaalitunnelma on normaalisti valmis alkamaan. Venäjän kolmen maalin ensimmäinen erä latisti vähänkin tunnelman jo alussa, joten katsojien kannustushuudoissa irtoava sylki jäi kantajiensa kitalakeen.

Avausottelussa vain areenan kaiuttimista pauhannut JVG:n Ikuinen vappu -renkutus muistutti karnevaalitunnelmasta ja siitä, mihin päävalmentaja Jukka Jalosen pelaajapalapelin kasaaminen tähtää.

Jääkiekkomaajoukkueen aiheuttama pitkitetty vappu käynnistyy toukokuussa, jolloin Suomi matkustaa MM-kilpailuihin hallitsevana maailmanmestarina.

Matka MM-kilpailuihin on pitkä. Se missä ja millä formaatilla kisat pelataan, on vielä Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n kabinetin pöydällä.

Isäntämaista Valko-Venäjä on saanut osakseen kovaa vastustusta ja kritiikkiä muista maista. Suurin MM-kilpailujen vastustaja taitaa kuitenkin olla vallitseva pandemia, joka tuskin hellittää otettaan ennen kevättä.

Petteri Ikonen

STT

