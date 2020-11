Tutkija: Tiukka vaali istuvan presidentin ja vastaehdokkaan välillä on erikoista, mutta Trump näyttää pärjäävän ennusteita paremmin

Tiukaksi kiristyvä vaali Yhdysvaltain istuvan presidentin ja hänen vastaehdokkaansa välillä on epätavallista, joten ääntenlaskuvaiheeseen edenneitä Yhdysvaltain vaaleja voidaan kutsua yllätystiukoiksi. Näin arvioi tutkijatohtori Anna Kronlund Jyväskylän yliopistosta.

Kronlundin mukaan istuva presidentti on tavanomaisesti ollut selkeämmässä etulyöntiasemassa pyrkiessään toiselle kaudelle Yhdysvalloissa.

Nykyinen presidentti, republikaanien Donald Trump on kuitenkin Kronlundin mukaan tällä tietoa pärjännyt vaaleissa jälleen paremmin kuin gallupit ennakoivat. Ääntenlaskun nykytilanteen perusteella Trump on säilyttänyt asemiaan osavaltioissa, jotka hän voitti puolelleen vuoden 2016 vaaleissa.

STT

Kuvat: