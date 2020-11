Unkarissa uusi lakialoite: äitiys määritellään naisen tehtäväksi, isyys miehen

Unkarissa ollaan ottamassa käyttöön uusi perustuslaki, jota on arvioitu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä syrjiväksi.

Oikeusministeri Judit Vargan lakiluonnos määrittelee perustuslaissa ”äidin olevan nainen, isän olevan mies”.

Unkarin nykyinen perustuslaki määrittelee avioliiton jo vain miehen ja naisen väliseksi ja ”kansallisen ja perheen selviytymisen perusyksiköksi”.

Toukokuussa maassa tuli voimaan laki, jonka myötä sukupuoltaan korjanneet ihmiset eivät voi saada uusia henkilödokumentteja käyttöönsä, vaikka he olisivat korjanneet sukupuoltaan ja nimeään. Lain myötä virallisissa dokumenteissa voi käyttää vain syntymässä määriteltyä sukupuolta, vaikka ihminen ei itse identifioituisi siihen.

Oikeistopääministeri Viktor Orbania on syytetty niin demokratian kuin vähemmistöjen aseman heikentämisestä.

STT