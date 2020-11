USA:n presidentinvaalien ääntenlaskenta kesken – Bidenille povataan johtoa

Yhdysvaltain presidentinvaalien ääntenlaskenta on edelleen kesken. Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden johtaa istuvaa presidenttiä Donald Trumpia valitsijoiden määrässä esimerkiksi CNN:n ennusteen mukaan 253-213.

Voittoon tarvitaan 270 valitsijaa.

CNN on ollut ennusteissaan varovaisempi kuin jotkut toiset yhdysvaltalaismediat. Esimerkiksi Fox News ja uutistoimisto AP ovat povailleet Bidenille suurempaa johtoa, 264-214.

Toisin kuin CNN, Fox ja AP ovat jo ennustaneet Bidenin ottavan voiton Arizonassa, jossa on tarjolla yhteensä 11 valitsijaa.

Trumpin kohdalla yhden valitsijan ero taas selittyy sillä, että tämä on saanut Foxin ja AP:n mukaan taakseen Mainessa jaossa olleen viimeisen valitsijan. CNN puolestaan ei ole vielä tarjonnut kyseistä valitsijaa Trumpille.

Biden on siis ennusteiden mukaan joko 17 tai kuuden valitsijan päässä presidenttiydestä. Mikäli Biden saa pidettyä johtonsa Arizonassa ja Nevadassa saa hän ennusteiden perusteella täyteen tarvittavat 270 valitsijaa.

Ero Georgiassa kapenee

Trumpin kampanjan sisällä kerrotaan kuitenkin olevan uskoa siihen, että vaalitiimi saisi kurottua umpeen eron Arizonassa ja saavansa osavaltion valitsijat Trumpin taakse. Asiasta kertoo CNN:lle Trumpin neuvonantaja.

Toisaalta taas esimerkiksi Georgian osavaltion tilanne on alkanut tuoreeltaan huolettaa Trumpin kampanjatiimiä. CNN:lle puhunut neuvonantaja oli arvioinut uutiskanavalle, ettei istuva presidentti voi hävitä Georgiaa, sillä tuolloin kisa olisi ohi hänen osaltaan.

Trump ehti ottaa Georgiassa kovan kaulan vastaehdokkaaseensa, mutta Trumpin ja Bidenin ero on kaventunut viime tuntien aikana.

Suomen aikaa neljän aikaan aamuyöstä Trump oli CNN:n seurannan mukaan Bidenia johdossa hieman alle 40 000 äänen verran. Laskematta oli tuolloin vielä yli 122 000 ääntä.

Uutistoimisto AP kertoi aiemmin, että Trumpin kampanjatiimi ja republikaanipuolue aikovat puuttua oikeustoimin ääntenlaskuun myös Georgiassa.

Trumpin kampanja on kertonut, että se olisi ryhtynyt oikeustoimiin myös muun muassa Michiganissa ja Pennsylvaniassa, joissa vaalitiimi pyrkii keskeyttämään ääntenlaskennan.

Lisäksi Trumpin kampanjasta ilmoitettiin aiemmin, että Trump aikoo vaatia Wisconsinissa äänten uudelleenlaskemista. Useat mediat ovat ennustaneet Bidenin vievän voiton Wisconsinissa, joka on tärkeä vaa’ankieliosavaltio.

Arttu Mäkelä, Mari Areva

STT

Kuvat: