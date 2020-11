USA:n vetäytymisaikeet Afganistanista voivat vaikuttaa myös suomalaissotilaisiin

Yhdysvaltain eilinen ilmoitus amerikkalaissotilaiden määrän puolittamisesta Afganistanissa saattaa vaikuttaa myös Naton johtamaan koulutusoperaatioon osallistuviin suomalaisiin, sanoo lähetystöneuvos Anu Apo ulkoministeriön turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan osastolta.

Yhdysvaltain vt. puolustusministerin Christopher Millerin mukaan Afganistanista vedetään tammikuun puoliväliin mennessä noin 2 000 amerikkalaissotilasta.

Apon mukaan noin 60 hengen suomalaisjoukko toimii Afganistanin pohjoisosassa johtovaltio Saksan alaisuudessa ja nyt seurataan, mitä Natossa johtovaltioiden kesken suunnitellaan ja päätetään. Päätösten jälkeen käytännön toimista päätetään sotilasrakenteissa komentoketjua myöten, Apo kuvailee.

– Kyllä meidän on syytä olla – ja olemmekin – varautuneita siihen, että muutoksia operaatiossa voi tulla, hän sanoo.

Der Spiegel -lehden mukaan Saksan asevoimissa käytännössä valmistaudutaan operaation lopettamiseen Pohjois-Afganistanissa, koska sen jatkamista ei voi Yhdysvaltain kaavaileman merkittävän vetäytymisen jälkeen enää perustella.

Operaatiota supistettu jo aiemmin

Aivan tyhjästä suunnittelussa ja varautumisessa ei lähdetä liikkeelle. Yhdysvallat ja Taleban-liike sopivat jo helmikuussa ennen rauhanneuvottelujen aloittamista, että kaikki amerikkalaisjoukot vetäytyisivät maasta toukokuuhun 2021 mennessä. Sopimuksen jälkeen Naton operaation koko on supistunut 16 000:sta nykyiseen 12 000 sotilaaseen, joista suurin osa on muita kuin amerikkalaisia.

– Operaation komentajan johdolla on tehty jo pidemmän aikaa optimointityötä, Apo kertoo.

Yhdysvaltain nopeutettu vetäytyminen ei sekään tullut täytenä yllätyksensä. Presidentti Donald Trumptviittaili jo aiemmin syksyllä haluavansa tuoda sotilaat kotiin jouluun mennessä.

Suomen Afganistan-joukko Mazar-i-Sharifissa koostuu suojajoukosta, neuvoantajista ja esikuntaupseereista. Kriisinhallintaoperaation vuotuinen kustannus on ollut noin 15 miljoonaa euroa.

Niilo Simojoki

STT

