USA:ssa Fauci haluaa äkkikäännöksen maan koronapolitiikkaan – tartuntatautiasiantuntija ennustaa vaikeaa talvea, jos mikään ei muutu

Yhdysvalloissa maan johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci on vedonnut maan koronaviruspolitiikan muuttamisen puolesta. Washington Postille antamassaan haastattelussa Fauci varoitti, että jos käytäntöjä ei muuteta pikaisesti, edessä on vaikeita aikoja.

Faucin mukaan ”kaikki mahdolliset tähdet” ovat poissa paikaltaan, kun syksy ja talvi lähestyvät ja ihmiset viettävät entistä enemmän aikaa yhdessä sisätiloissa. Monet sairaalat ovat jo ylikuormittuneita, kun influenssakausi lähestyy eivätkä likimainkaan kaikki yhdysvaltalaiset noudata annettuja ohjeistuksia.

– Asema ei mitenkään voisi olla heikompi, hän lausui haastattelussa.

Viime päivinä Yhdysvalloissa on todettu ennätysmääriä tartuntoja. Esimerkiksi perjantaina kerrottiin 98 000 uudesta tartunnasta.

Valkoisen talon edustaja Judd Deere kuitenkin syytti kannanotossaan Faucia politikoinnista. Deeren mukaan Fauci rikkoo kaikkia sääntöjä ”pelatessaan politiikkaa” vain muutama päivä ennen vaaleja.

Deere sanoi Faucin tekevän poliittisen suuntauksensa hyvin selväksi kehumalla presidentti Donald Trumpin vastustajaa eli demokraattien ehdokasta Joe Bidenia. Fauci totesi haastattelussa, että Biden suhtautuu pandemiaan vakavasti kansantalouden näkökulmasta.

Trump on vailla mitään todisteita syyttänyt lääkäreitä koronavirukseen liittyvien kuolemien määrän liioittelusta. Presidentti väitti kampanjatilaisuudessaan Michiganissa perjantaina, että lääkärit voisivat jostakin syystä veloittaa suurempia summia koronaviruksen vuoksi.

Aiemmin Fauci neuvoi Trumpia pandemian hoidossa lähes päivittäin, mutta Faucin mukaan presidentti ei enää pyydä häneltä neuvoja. Lokakuun puolivälissä Trump kutsui Faucia ”katastrofiksi”.

