USA:ssa murheellisia koronalukuja: sekä uusissa tartunnoissa että sairaalahoidossa olevien määrässä ennätyslukemat

Yhdysvalloissa on todettu jo seitsemättä päivää peräkkäin yli 100 000 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa, kertoo muun muassa Guardian.

Lehti kertoo myös, että tiistaina koronan vuoksi sairaalahoidossa olevien ihmisten määrä olisi ollut Yhdysvalloissa suurin sitten pandemian alun. Sairaalassa arvioitiin olevan yli 61 000 ihmistä.

Esimerkiksi Kaliforniassa sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut 32 prosentilla viimeisen kahden viikon aikana.

Maanantaina Yhdysvallat ylitti ensimmäisenä maana 10 miljoonan koronatartunnan rajapyykin.

Presidentiksi nouseva Joe Biden on määritellyt koronatilanteen hallintaan saamisen uuden hallintonsa yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi.

