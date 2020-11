Useat Suomen suurituloisimpien kärkeen yltäneet puuttuivat median verolistalta

Suomen suurituloisimpien henkilöiden listan kärkipaikoilta puuttui tämän vuoden mediajulkistuksessa useita nimiä.

Tämänhetkisten tietojen mukaan suurituloisten kymmenen kärkeen yltäneistä henkilöistä ainakin puolet oli halunnut poistaa nimensä medialle suoraan luovutetuista verotiedoista.

Heidän joukossaan ovat yhteenlaskettujen verotettavien ansio- ja pääomatulojen nykyinen kärkinimi Ilkka Brotherus ja listalla tämänhetkisten tietojen mukaan parhaiten tienanneiksi naisiksi nousseet Rafaela Seppälä ja Anna Ehrnrooth.

Brotheruksen yhteenlasketut tulot olivat viime vuonna 65,9 miljoonaa euroa ja Seppälän noin 11,5 miljoonaa euroa. Ehrnrooth puolestaan sai tuloja noin 11,4 miljoonaa euroa.

Lisäksi medialle suoraan luovutetulta listalta varakkaimpien suomalaisten joukosta puuttuivat ainakin noin 21,5 miljoonaa tienannut Heikki Kyöstilä sekä noin 14,7 miljoonaa tuloja saanut Robin Langenskiöld. Kyöstilä sijoittuu parhaiten tienanneiden listalla tällä tietoa sijalle kolme ja Langenskiöld sijalle kuusi.

Myös ainakin yksi kuolinpesä puuttui medialle suoraan julkistettujen tietojen kärkipaikoilta. Per Hartwallin kuolinpesällä tuloja oli yhteensä noin 11,4 miljoonaa euroa.

Viime vuoden verotietojen 5 000:n tulokärjestä puuttuu 894 nimeä. He ovat estäneet tietojensa luovuttamisen medialle toimitetulta listalta. Tiedot ilmenevät verottajan luovuttamasta listasta, jossa ovat viime vuonna eniten verotettavaa ansio- ja pääomatuloa saaneet.

Listasta ei käy ilmi, mihin järjestykseen tulokärjessä tietonsa salanneet sijoittuvat.

Kaikki verotustiedot ovat yhä julkisia ja etsittävissä verotoimistosta. Tästä syystä tiedot suomalaisten tulokärjestä ovat päivittyneet päivän mittaan.

Kärki on uusimaalainen

Verotietoihin perustuva Suomen tulokärki on tällä tietoa miehinen ja uusimaalainen.

Yhteenlaskettujen pääoma- ja ansiotulojen päivittyvässä tulokärjessä kymmenen kärjen nimistä seitsemän on Uudeltamaalta. Noin kymmenen suurituloisimman joukkoon yllettiin lisäksi Kanta-Hämeestä, Pohjois-Pohjanmaalta, Pohjanmaalta, Pirkanmaalta ja Kymenlaaksosta.

Listan tämänhetkinen kärkinimi, liki 66 miljoonaa euroa yhteenlaskettuja pääoma- ja ansiotuloja tienannut Ilkka Brotherus tulee Kanta-Hämeestä. Brotherus sai viime vuonna merkittäviä pääomatuloja, kun urheiluvälineyhtiö Amer Sports myytiin Kiinaan. Hän oli yhtiön suurin yksityinen henkilöomistaja.

Listan toista ja kolmatta paikkaa pitävät uusimaalaiset Petri Järvilehto 30,6 miljoonalla ja Planmecan toimitusjohtaja Heikki Kyöstilä21,5 miljoonalla eurolla. Järvilehto on toinen perustajista peliyhtiö Seriouslyssa, jonka israelilainen peliyhtiö Playtika osti viime vuonna.

Seuraava Uudenmaan ulkopuolelta tulokärkeen noussut on pohjoispohjalainen yrittäjä Jorma Takanen 17,3 miljoonalla eurolla. Takasen tulokärkeen nousun taustalla on älylukkoratkaisuja tarjoavan lukkoyhtiö iLoqin myynti.

Pirkanmaalta tulokärjen kymmenikköön ylsi Jussi Solja (12, 2 miljoonaa euroa), Pohjanmaalta Niclas Lundell (noin 11,2 miljoonaa euroa) ja Kymenlaaksosta Tuomas Kukkonen (noin 11,2 miljoonaa euroa).

Kukkonen nousi tulokärkeen perheyhtiö Kaslinkin myynnin myötä. Kaslink myytiin Fazerille.

Naisia yhä vähän suurituloisimpien listalla

Ensimmäinen nainen hyvätuloisimpien listalta löytyy sijalta yhdeksän. Uusimaalainen Rafaela Seppäläsai viime vuonna verotettavia ansio- ja pääomatuloja yhteensä noin 11,5 miljoonaa euroa. Seppälä istuu mediakonserni Sanoman hallituksessa.

Kymmenentenä listalla on Anna Ehrnrooth noin 11,4 miljoonan euron tienesteillä.

Päivittyvällä listalla sijoilla 14. ja 16. ovat lisäksi Gerda Gripenbergin ja Sofia von Julinin kuolinpesät. Seuraavat naisten nimet ovat tällä hetkellä tiedossa olevalla tulokärjellä vasta noin kolmenkymmennen eniten tienanneen joukossa: uusimaalainen Karin Åberg sai viime vuonna verotettavaa ansio- ja pääomatuloa reilu kuusi miljoonaa ja uusimaalainen, makeisyhtiö Fazerin omistajasukuun kuuluva Majlen Fazer noin 5, 9 miljoonaa euroa.

Tällä tietoa sadan suurituloisimman listalle ylsi alle 20 naista ja kaksi naisen kuolinpesää.

Tulokärjen sijoitukset päivittyvät, kun media etsii lisätietoja verottajan tiedoista.

Suomalaisten tulokärki päivitettynä STT:n tiedossa olevilla puuttuvilla nimillä

Tuloista ensimmäisenä ansiotulot, toisena pääomatulot ja tulot yhteensä. Medialle suoraan luovutetuista verotiedoista puuttuu noin 4 400 hyvätuloisen tiedot. Verohallinto on tänäkin vuonna toimittanut medialle listoja yli 100 000 euroa tienanneista suomalaisista, mutta tietojensa sähköistä luovuttamista on voinut vastustaa ”henkilökohtaisen erityisen tilanteen” nojalla. Viime vuonna käytäntö oli voimassa ensi kertaa.

1. Brotherus Ilkka 114771.50 € 65827797.10 € 65942568.60 €

2. Järvilehto Petri Aleksi 179429.21 € 30369488.21 € 30548917.42 €

3. Kyöstilä Karl Heikki 84496.44 € 21441955.30 € 21526451.74 €

4. Takanen Jorma Jussi Sylvester 211781.83 € 17073013.75 € 17284795.58 €

5. Paananen Ilkka Matias 11796857.28 € 3159289.77 € 14956147.05 €

6. Langenskiöld Lars Robin Eljas 16750.00 € 14693335.69 € 14710085.69 €

7. Kodisoja Mikko Juhani 10225424.87 € 2732507.44 € 12957932.31 €

8. Solja Jussi Into Antero 0.00 € 12204741.26 € 12204741.26 €

9. Seppälä Rafaela Violet Maria 69990.00 € 11474987.03 € 11544977.03 €

10. Ehrnrooth Anna Sophia 0.00 € 11434574.44 € 11434574.44 €

11. Lundell Niclas Bo-Arne 94378.90 € 11150723.35 € 11245102.25 €

12. Kukkonen Tuomas Sakari 53482.53 € 11182039.61 € 11235522.14 €

13. Ehrnrooth Alexander Göran Jacob 646600.71 € 9523634.70 € 10170235.41 €

14. Herlin Antti Juhani 964756.95 € 7791470.69 € 8756227.64 €

15. Leppinen Lassi Tapani 1129039.22 € 7567007.43 € 8696046.65 €

16. Sohlberg Hannu Tapani 59493.12 € 8458062.39 € 8517555.51 €

17. Ehrnrooth Jacob Robert Göran 11143.74 € 8211207.03 € 8222350.77 €

18. Kukkonen Juha-Petteri 52723.13 € 8164729.81 € 8217452.94 €

19. Laakkonen Mikko Kalervo 56330.50 € 7393710.79 € 7450041.29 €

20. Kouvola Kai Klaus 0.00 € 7379370.34 € 7379370.34 €

Listalta on poistettu seuraavat kuolinpesät, jotka sijoittuisivat sijoille 11-17:

11. sijoittuva kuolinpesä Hartwall Per Gösta Viktor 0.00 € 11398292.85 € 11398292.85 €

14. sijoittuva kuolinpesä Gripenberg Gerda Margareta Lindsay 0.00 € 11013171.80 € 11013171.80 €

16. sijoittuva kuolinpesä von Julin Sofia Margareta 0.00 € 9150699.65 € 9150699.65 €

17. sijoittuva kuolinpesä Herlin Niklas Kustaa Harald 0.00 € 9048803.27 € 9048803.27 €

