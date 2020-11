Uusi asiakastietolaki velvoittaisi Vastaamon kaltaiset erilliset sote-rekisterit liittymään Kanta-palveluun

Hallitus esittää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyyn lakia, joka tehostaisi Psykoterapiakeskus Vastaamon käytössä olleen rekisterin kaltaisten erillisten asiakastietojärjestelmien tietoturvaa.

Lakiesitykseen sisältyy pääsääntöisesti kaikkia palvelunantajia koskeva velvoite liittyä valtakunnalliseen Kanta-palveluun, sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessa.

Kanta-palvelu on käytössä valtakunnallisesti terveydenhuollon potilastietoja varten, ja jatkossa sen arkistoon tallennettaisiin myös sosiaalihuollon asiakastietoja.

Hallitusneuvos Joni Komulainen ministeriöstä kertoo STT:lle, että lakiesitys ei suoraan liity Vastaamossa tapahtuneeseen tietomurtoon vaan ajoituksessa on kyse sattumasta.

Lakia on valmisteltu viitisen vuotta, ja se oli viime vaalikaudella Sipilän hallituksen aikana käsiteltävänä myös eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.

– Kun hallitus erosi, esitys raukesi. Nyt esitys on valmisteltu uudelleen pieteetillä, Komulainen sanoo.

Kantaan liitetyiltä järjestelmiltä vaaditaan ulkopuolinen arviointi

Yhtä kaikki lakiesitys tarjoaa Komulaisen mukaan lukuisia suojatoimia vastaavan tietomurron estämiseksi.

Kantaan liitetyiltä järjestelmiltä vaaditaan Kelan tekemä yhteistestaus, minkä lisäksi niille tehdään ulkopuolinen tietoturva-arviointi.

Psykoterapiakeskus Vastaamo kertoi viime kuun lopulla joutuneensa tietomurron kohteeksi. Poliisin mukaan murrossa on viety kymmenientuhansien asiakkaiden tiedot. Vastaamon potilastietojärjestelmä oli yrityksen itsensä kehittämä.

Samalla sähköisestä lääkemääräyksestä annettua lakia muutettaisiin siten, että reseptiarkistosta luovuttaisiin. Jatkossa tiedot tallennettaisiin vain reseptikeskukseen, jossa niitä myös säilytettäisiin.

Uusi laki kumoaisi voimassa olevan lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Uuden asiakastietolain on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun alussa.

Ilkka Hemmilä

STT

