Uutissuomalainen: Suomeen lähipäivinä 26 turvapaikanhakijaa Maltalta

Suomeen on tulossa 25 yksinhuoltajaperheen jäsentä ja yksi orpo Maltalta marraskuun puoliväliin mennessä. Asiasta kertoo Uutissuomalainen, jolle tieto on vahvistettu sisäministeriöstä.

Lisäksi Kreikasta siirretään Suomeen Uutissuomalaisen mukaan 28 turvapaikanhakijaa. Siirron tarkkaa ajankohtaa ja sijoituspaikkaa ei vielä tiedetä.

Suomen hallitus on sitoutunut ottamaan Välimeren maista yhteensä 175 haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa.

Suomeen on saapunut Kreikasta yhteensä 72 ihmistä. Lisäksi Uutissuomalaisen mukaan Kyprokselta on siirretty 30 ja Italiasta neljä. Kaikki tulleet ovat lapsia tai heidän yksinhuoltajaäitejään.

