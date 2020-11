Uutistoimisto: Turkin sotilasvallankaappausyrityksen epäillyille useita elinkautisia

Turkin vuoden 2016 sotilasvallankaappausyrityksen keskeisille epäillyille on annettu useita elinkautisia, kertoo Turkin valtion uutistoimisto AA.

Elinkautisia annettiin yhteensä 27 epäilylle tämän päivän joukko-oikeudenkäynnissä, kertoo uutistoimisto AFP.

Monet tuomiot ovat elinkautisia, jotka on langetettu useaan kertaan. Esimerkiksi maan parlamenttirakennuksen pommittamisesta epäillylle pilotille annettiin AA:n mukaan moninkertainen elinkautinen.

Tämän päivän istunnossa luettiin tuomioita etenkin ihmisille, joiden on epäilty olevan keskeisessä roolissa vallankaappausyrityksen tapahtumissa Ankarassa ja sen lähellä sijaitsevassa sotilastukikohdassa.

Heinäkuun 15. päivänä vuonna 2016 tapahtuneessa vallankaappausyrityksessä pommitettiin muun muassa parlamenttirakennusta Ankarassa. Sotilaat valtasivat myös valtion televisiokanavan ja monia keskeisiä paikkoja Istanbulissa, kuten entisen Bosporinsillan (nykyisin heinäkuun 15.päivän silta).

Sotilasvallankaappausyrityksessä kuoli yli 200 ihmistä, muun muassa yhteenotoissa sotilaiden ja sitä vastustamaan nousseiden siviilien välillä.

Epäiltynä ex-liittolainen

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin hallinto syyttää vallankaappausyrityksestä islamistista Gülen-verkostoa. Liikettä johtaa Yhdysvalloissa asuva saarnaaja Fethullah Gülen, jonka liike pyöritti aiemmin muun muassa useita kouluja, yliopistoja ja omaa mediaa Turkissa. Monet liikkeen jäsenet työskentelivät valtion viroissa.

Vielä Erdoganin alkuvuosina Erdogan teki yhteistyötä Gülenin ja tämän liikkeen kanssa, kunnes miehet riitaantuivat keskenään.

Turkki on yrittänyt saada Yhdysvaltoja luovuttamaan Pennsylvaniassa asuvan Gülenin jo useita kertoja, mutta Yhdysvallat ei ole tähän suostunut.

Vuonna 2017 kerrottiin, että Trumpin eilen armahtamaa entistä kansallisen turvallisuuden neuvonantajaa Michael Flynnia olisi myös epäilty yhteistyöstä Turkin hallinnon kanssa Gülenin kidnappaamiseksi Turkkiin.

Turkki siirtyi itsevaltaiseen hallintoon

Sotilasvallankaappausyritys muutti Turkkia voimakkaasti, sillä maahan julistettiin poikkeustila, jonka varjolla pidätettiin ja erotettiin tehtävistään muun muassa lukuisia valtion virkamiehiä, tutkijoita ja toimittajia.

Pidätettyjä ja erotettuja ihmisiä on arvioitu olevan ainakin yli 100 000. Jo ennen tämän päivän oikeudenkäyntiä sotilasvallankaappausyritykseen liittyen on langetettu useita tuomioita.

Kriitikkojen ja muun muassa ihmisoikeusjärjestöjen mukaan vallankaappausyritys tarjosi Erdoganille mahdollisuuden keskittää valtaansa, sillä presidentin otteet ovat muuttuneet viime vuosina äärimmäisen itsevaltaisiksi. Lukuisia opposition poliitikkoja ja toimittajia on pidätetty terrorismin vastaisten lakien nojalla.

https://www.aa.com.tr/tr

https://www.wsj.com/articles/mueller-probes-flynns-role-in-alleged-plan-to-deliver-cleric-to-turkey-1510309982?mg=prod/accounts-wsj

https://www.amnesty.org.uk/turkey-coup-crackdown-human-rights

STT

Kuvat: