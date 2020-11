Vaa’ankieliosavaltio Pennsylvaniassa yhä yli 300 000 ääntä laskematta

Yhdysvalloissa presidentinvaaleissa vaa’ankieliasemassa olevassa Pennsylvanian osavaltiossa on yhä laskematta satoja tuhansia ääniä.

Istuvalla presidentillä Donald Trumpilla oli torstaina alkuillasta paikallista aikaa noin 90 000 ääntä enemmän kuin demokraattihaastaja Joe Bidenilla, kertoo uutiskanava CNN. Laskematta oli kuitenkin yhä noin 325 000 ääntä.

Laskennan tulos on niin tasainen, että voittajasta ei voi vielä antaa ennustetta, Pennsylvanian ylin vaaliviranomainen Kathy Boockvar sanoi tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa suurin osa äänistä on todennäköisesti saatu laskettua perjantaina paikallista aikaa.

Voittoennuste puuttuu Pennsylvanian lisäksi yhä viidestä muusta osavaltiosta.

https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-biden-election-results-11-05-20/index.html

STT