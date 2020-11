Vaaleihin liittyvät protestit jatkuvat Yhdysvalloissa – poliisi pidätti vaalikeskukseen iskun suunnittelusta epäillyn miehen, Facebook sulki Trumpin tukiryhmän

Yhdysvalloissa presidentinvaaleihin liittyvät mielenosoitukset ovat jatkuneet muun muassa Arizonan Phoenixissa.

Presidentti Donald Trumpia tukevat mielenosoittajat kokoontuivat torstai-iltana paikallista aikaa jo toista iltaa peräkkäin paikallisen ääntenlaskuviraston lähettyville osoittamaan mieltään, kertoo paikalliskanava 12News. Mielenosoittajat ovat kertoneet haluavansa ”valvoa ääntenlaskua”. Osa ihmisistä on huutanut myös Trumpille seuraavaa neljää vuotta.

AP ja Fox News ovat julistaneet demokraattien Joe Bidenin voittaneen Arizonassa, mutta monet muut kanavat pitävät tilannetta vielä liian epävarmana ennusteen tekoon.

Phoenixin lisäksi pieni joukko Trumpin kannattajia on kokoontunut omien sanojensa mukaan ”valvomaan ääntenlaskua”, kertoo Guardian.

Pennsylvaniassa Philadelphiassa Bidenin ja Trumpin tukijat taas muodostivat vastakkaisia mielenosoitusleirejä ääntenlaskutoimiston lähelle, kertoo Delware Online.

Paikalliskanava Action News 6abc kertoo, että poliisi on lisäksi pidättänyt Philadelphiassa miehen, jonka epäillään suunnitelleen hyökkäystä paikalliseen ääntenlaskukeskukseen.

Trumpin tukiryhmässä huolestuttavaa ”väkivaltaan yllyttämistä”

USA Today kertoo Facebookin sulkeneen yhden Trumpin kannattajaryhmän. Facebook kertoo, että ryhmässä oli esiintynyt ”huolestuttavaa väkivaltaan yllyttämistä”.

– Ryhmä perustettiin kyseenalaistamaan vaalien laillisuus, ja huomasimme joidenkin ryhmän jäsenten yllyttävän huolestuttavalla tavalla väkivaltaisuuksiin, somejätti perusteli päätöstään.

”Lopettakaa äänien varastaminen” -ryhmä keräsi muutamassa päivässä yli 350 000 jäsentä Facebookissa. Ryhmässä on muun muassa väitetty, että Joe Biden pyrkisi ”varastamaan” vaalit Trumpilta.

Trump on pyrkinyt toistuvasti kyseenalaistamaan vaalien ja ääntenlaskennan luotettavuuden ilman mitään perusteita.

https://www.12news.com/article/news/local/valley/trump-supporters-protest-outside-maricopa-county-elections-office-for-second-night/75-72072c6a-c70a-41c1-ab73-3ada3738d3c4

https://www.theguardian.com/us-news/live/2020/nov/05/us-election-joe-biden-donald-trump-result-latest-who-is-winning-live-2020-updates

https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/11/05/election-results-protests-across-us-thursday/6174365002/

https://twitter.com/6abc?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1324573156883996673%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fus-news%2Flive%2F2020%2Fnov%2F05%2Fus-election-joe-biden-donald-trump-result-latest-who-is-winning-live-2020-updates

https://www.usatoday.com/story/tech/2020/11/05/trump-stop-steal-group-removed-from-facebook-over-violence-calls/6177908002/

STT

Kuvat: