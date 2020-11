Vaalien nolo loppunäytös

Jo kolmisen viikkoa sitten Joe Biden voitti USA:n presidentinvaalit yli viidellä miljoonalla äänellä. Silti tulos on vaikuttanut olevan epäselvä istuvalle presidentille Donald Trumpille, monille republikaaneille ja Trumpin miljoonille kannattajille.

Trump on kieltäytynyt jääräpäisesti hyväksymästä häviötään ja jatkanut katteetonta propagandaansa vaalivilpistä.

Tilanne on ollut ennennäkemätön ja kiusallinen kaikille osapuolille, eikä pelkästään USA:n sisällä, jossa puolet kansasta häpeää syvästi tilannetta ja toinen puoli raivoaa vaalivilpistä.

Edellisissä vaaleissa Trump sai kolme miljoonaa ääntä Hilary Clintonia vähemmän, mutta voitti vaalit. Tuolloin Trump ei kyseenalaistanut vaalitulosta, johon Venäjäkin todistettavasti yritti vaikuttaa.

Omassa todellisuudessaan elävä Trump on lisäksi tehnyt kaikkensa, ettei vallanvaihto tulisi sujumaan jouhevasti ja perinteiden mukaan. Kiusa se on pienikin kiusa, tuntuu Trump ajattelevan.

Presidentin käytös on ollut kaikkea muuta kuin presidentillistä, valtiomiesmäisyydestä puhumattakaan.

Hämmästyttävintä on, että suuri osa nimekkäistä republikaanipoliitikoista on jatkanut USA:n presidentinvaalihistorian huonoimman häviäjän hännystelemistä. Republikaanipuolueessa on tapahtumassa kahtiajako trump-lahkolaisiin ja perinteisiin puolueen arvoihin uskoviin konservatiivipoliitikkoihin.

Aika näyttää, onko edessä peräti puolueen hajoaminen kahtia.

Trumpin epätoivoinen ristiretki demokratiaa vastaan ei tule vaikuttamaan vaalien lopputulokseen. USA:n poliittinen järjestelmä ja yhteiskunta eroaa tässä onneksi banaanivaltiodiktatuureista. Ainakin toistaiseksi.

Vasta tällä viikolla Trumpin hallinto on ilmoittanut olevansa valmis vallanvaihtoon. Siltikään Trump ei vielä ole ilmoittanut hyväksyvänsä vaalitulosta eikä ole onnitellut tulevaa presidenttiä.

Yhteiskuntasopuun ja -luottamukseen Trumpin toimilla on vakavat seuraukset. Trump nakertaa tietoisesti samojen demokraattisten instituutioiden pohjaa, joiden turvin nousi itse valtaan. Samalla Trump yhä syventää kaunaa jo valmiiksi kahtiajakautuneen kansan sisällä.

Politiikka vaikuttaa olevan Trumpille valtapeliä, jossa oman edun lisäksi muilla arvoilla ei ole väliä. Tässä historia tulee osoittamaan Trumpin olevan väärässä.

USA:n maine demokraattisena valtiona on jo ryvettynyt, ja kauppapolitiikassakin America First -ajattelu puree ennen pitkään omaan nilkkaan. Kukaan ei pidemmän päälle halua leikkiä sen luokan isoimman öykkärin kanssa, joka jatkuvasti kiusaa ja tönii pienempiään.

Alkuasetelma Joe Bidenin hallinnon jälleenrakennusurakalle on lievästi sanoen haastava.