Vaalisivuston viimeinen ennuste: Trumpilla 10 prosentin mahdollisuus voittoon

Arvostetun yhdysvaltalaisen vaalisivuston FiveThirtyEightin viimeisessä ennusteessa presidentinvaaleista demokraattien Joe Bidenin etumatka on yhä selvä. Eri mielipidekyselyistä tietoja yhdistävän sivuston analyysi antaa kuitenkin republikaanien Donald Trumpille yhä 10 prosentin mahdollisuuden voittoon.

Sivuston perustaja Nate Silver kirjoittaa kommentissaan, että kyselyihin liittyvän virhemarginaalin toteutuminen merkitsee joko erittäin tasaväkistä presidenttikisaa tai Bidenin hyvin selvää vaalivoittoa.

– Eli Biden ei ole normaalin virhemarginaalin päässä häviöstä, vaan sotkuisesta voitosta, joka ei ehkä toisi mukanaan (demokraattien) kontrollia kongressissa, Silver kirjoittaa.

Silverin mukaan verrattuna vuoteen 2016 Bidenin johto on nyt selvästi suurempi kuin Hillary Clintonilla sekä jokaisessa vaa’ankieliosavaltiossa että liittovaltion tasolla. Vaalien ratkaisevaksi osavaltioksi sivusto ennustaa Pennsylvaniaa, missä Bidenin johto on noin viisi prosenttiyksikköä.

Erona edellisiin vaaleihin on myös poikkeuksellisen suuri ennakkoon äänestäneiden määrä ja poikkeuksellisen pieni kannastaan epävarmojen äänestäjien joukko vaalipäivän valjetessa. Sivusto pitää hyvin mahdollisena, ettei kumpikaan ehdokas ole varmistanut vaalipäivän iltaan mennessä tuekseen voitoon vaadittavia 270 valitsijaa.

Kongressivaalien osalta FiveThirtyEight ennustaa demokraattien säilyttävän enemmistönsä edustajainhuoneessa. Senaatin osalta demokraateilla taas on 75 prosentin mahdollisuus kammeta republikaanit nykyisestä enemmistöasemastaan.

https://fivethirtyeight.com/features/final-2020-presidential-election-forecast/

Niilo Simojoki

STT

