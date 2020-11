Vain Bottas voi estää Hamiltonin mestaruusjuhlat Istanbulissa

Valtteri Bottas on pääroolissa formula ykkösten Turkin gp:ssä, jotta MM-sarjan mestaruuskamppailu jatkuisi vielä ainakin seuraavaan, Bahrainissa 29. marraskuuta ajettavaan osakilpailuun.

Bottaksen tallikaveri Lewis Hamilton voi varmistaa jo tänään uransa seitsemännen F1-maailmanmestaruuden. Brittikuljettajan ei tarvitse ajaa Istanbulissa edes maaliin, jos Bottas tulee ruutulipulle seitsemäntenä tai sitä huonommalla sijalla.

Seitsemäs mestaruus nostaisi Hamiltonin mestaruuksien määrässä tasoihin Saksan Michael Schumacherin kanssa. Schumacher ajoi F1-mestaruudet vuosina 1994, 1995 ja 2000-2004. Hamilton kurvaili kauden ykköseksi ensi kerran vuonna 2008 ja on voittanut myös 2014, 2015 sekä 2017-2019.

Tällä kaudella Hamilton johtaa MM-sarjaa 85 pisteellä ennen Bottasta, kun Turkin gp:n jälkeen MM-sarjaa ajetaan vielä kahdesti Bahrainissa ja 13. joulukuuta Abu Dhabissa. Käytännössä Bottaksen paras mahdollisuus viivyttää Hamiltonin mestaruusjuhlia on voittaa Istanbulissa ja ottaa lisäpiste kisan nopeimmasta kierroksesta.

Formula 1 -sarjan Twitter-tilillä listattiin erilaisia ratkaisumahdollisuuksia mestaruustaistelussa. Jos Bottas on toinen ja ajaa kisan nopeimman kierroksen, Hamiltonille riittää mestaruuden varmistamiseen nelossija. Jos Bottas on kuudes, Hamilton pääsee mestaruusjuhliin ajamalla kymmenenneksi.

Lauantain vetinen aika-ajo ohensi entisestään Bottaksen oljenkortta, sillä hän starttaa kilpailuun yhdeksännestä ruudusta ja Hamilton kuudennesta ruudusta. Paalulta matkaan pääsee Racing Pointin Lance Stroll, jolle paalupaikka oli jättiyllätys.

Istanbuliin on sääennusteiden mukaan luvassa kevyttä sadetta kisa-aikaan. Startti on kello 12.10 Suomen aikaa.

https://twitter.com/F1/status/1327887561532993536/photo/1

STT

Kuvat: