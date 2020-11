Korona käänsi kasvun kutistumiseksi, mutta VSP uskoo palvelukeskuksen tulevaisuuteen Salossa

Vakka-Suomen Puhelin (VSP) avasi helmikuussa suurin odotuksin palvelukeskuksen Salon IoT Campukseen, mutta sen jälkeen korona on vesittänyt monet näistä odotuksista. Ainakin toistaiseksi.

– On selvää, että korona on vaikuttanut moniin meidän yhteistyöyrityksistämme ja siten alun perin kaavailtuun palvelukeskukseen ei ole päästy. On mahdoton sanoa, millä aikataululla tilanne muuttuu, miettii VSP:n liiketoimintajohtaja Jyri Pouttu sanoo.

VSP:n piti palkata lähes 40 työntekijää IoT Campuksen toimipisteeseen kahdessa erässä maaliskuun aikana. Tuo määrä asettui lopulta 30:een, joka on taas kutistunut 25:een kesän ja syksyn aikana. Vielä helmikuussa Pouttu uumoili, että VSP:n Salon toimipiste työllistäisi nopealla aikataululla 50–60 ja pitkällä aikavälillä jopa sata työntekijää.

– Vaikka työntekijämäärä ei olekaan noussut, on koko ajan ollut kuitenkin rekrytointeja käynnissä työntekijämäärän ylläpitämiseksi. Vaihtuvuus tällä alalla on suurta, Pouttu kertoo.

VSP:n Salon toimipisteellä tehdään ulkoistettua asiakaspalvelua eri yrityksille. Vaikka toimipisteen ensimmäinen vuosi onkin ollut toistaiseksi koronan takia odotettua takkuisempi, on yritys Poutun mukaan tullut Saloon jäädäkseen.

– Tilanne voi keikahtaa positiiviseksi nopeastikin. Ei se vaadi kuin sen, että koronapandemia alkaisi kunnolla hellittää ja sen jälkeen kauppa kävisi taas.

Salo on VSP:n kolmas palvelukeskus. Yrityksen kaksi muuta keskusta sijaitsevat Uudessakaupungissa ja Turussa.

Ulkoistetun asiakaspalvelun lisäksi VSP tarjoaa myös tietoliikenne- ja it-palveluja.

Yritys tuottaa palveluja esimerkiksi energiateollisuudelle, tapahtumamyyntiin, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle ja rahoitusalalle.

Poutun mukaan yritykset ulkoistavat palvelujaan muun muassa siksi, että ne haluavat keskittyä omaan tekemiseensä. Ne eivät välttämättä halua myöskään työvoimavaltaisen asiakaspalvelun henkilöstöhallintoa ja kuluja itselleen.