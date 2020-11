Valko-Venäjällä poliisi hajottanut mielenosoituksia tainnutuskranaatein, satoja pidätetty

Valko-Venäjällä pääkaupunki Minskissä poliisi on hajottanut mielenosoituksia kyynelkaasulla, tainnutuskranaateilla ja vesitykillä, paikallismediat kertovat. Paikallisen ihmisoikeusjärjestön mukaan satoja ihmisiä on pidätetty, mukaan lukien toimittajia.

Maata johtavaa Aljaksandr Lukashenkaa vastustavat mielenosoittajat kokoontuivat jälleen sunnuntaina, kuten he ovat kokoontuneet joka sunnuntai elokuun 9. päivän presidentinvaalien jälkeen. Mielenosoitukset ovat keränneet kymmeniätuhansia ihmisiä pääkaupungin kaduille.

Surua ja suuttumusta on myös aiheuttanut aiemmin tällä viikolla pidätetyksi tulleen ja myöhemmin sairaalassa vammoihinsa kuolleen mielenosoittajan kohtalo.

STT

Kuvat: