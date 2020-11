Valko-Venäjän MM-kisojen kohtalo on korkeammassa kädessä – presidentti Lukashenkan itsevaltainen politiikka ja ihmisoikeusrikkomukset ovat kiusallinen malka Kansanvälisen jääkiekkoliitto IIHF:n silmässä

Kansainvälisen jääkiekkoliiton hallitus on koolla keskiviikkona ja torstaina, ja kokouksesta odotetaan kantaa Valko-Venäjän MM-kelpoisuuteen.

Maan MM-kisajärjestäjyys on herättänyt vastustusta Latviassa ja ympäri maailmaa Valko-Venäjän elokuisten presidentinvaalien jälkeen. Itsevaltaisin ottein maata johtava Aljaksandr Lukashenka voitti virallisesti vaalit, mutta laajasti manipuloiduksi tuomittu vaalitulos on nostattanut yhä jatkuvan mielenosoitusten aallon, johon hallinto on vastannut kovin ottein.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF myönsi 2017 ensi vuoden MM-kisat Valko-Venäjän ja Latvian järjestettäväksi. Turnaus on määrä pelata 21. toukokuuta-6. kesäkuuta 2021 Minskissä ja Riiassa, mutta Latvia on tyrmännyt kisat Valko-Venäjän kanssa.

Tämänvuotinen MM-turnaus Sveitsissä peruuntui koronapandemian takia.

IIHF haluaa jaettuja kisoja

IIHF:llä on halua, että Valko-Venäjä ja Latvia järjestävät yhteisen turnauksen. Välittäjänä toimi Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Rene Fasel, joka keskusteli Latvian pääministerin Krisjanis Karinsin kanssa videokongressissa MM-kisoista.

Karins on pitänyt kisojen järjestämistä Valko-Venäjän kanssa ”mahdottomana”. Fasel luonnehti tapaamistaan Karinsin kanssa ”positiiviseksi”.

Latvian valtiojohto on oman MM-isännyytensä takana, mutta kaoottinen tilanne Valko-Venäjällä jatkuu.

Fasel korostaa, että IIHF toimii politiikan ulkopuolella. Latvian Karins vaatii, että järjestäjämaiden pitää taata turvalliset olot niin kisajoukkueille, toimitsijoille, medialle kuin faneillekin.

Koronaviruspandemian kurimuksessa ei ole edes varmaa, avataanko kisat yleisölle.

”Diktaattori ei ole oppinut mitään”



IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola puolusti 2014 MM-turnauksen järjestämistä Valko-Venäjällä, vaikka maan ihmisoikeusrikkomukset olivat tiedossa. Turnaus pidettiin Minskissä, eikä järjestelyjen sujuvuudessa ollut moitittavaa.

– Puolustin 2014 menoa Valko-Venäjälle. Saimme maata enemmän auki, mutta tämä Valko-Venäjän diktaattori ei ole oppinut mitään, Kummola kuvaili viime viikolla Helsingissä Suomen urheilujohtajaseniorien seminaarissa.

Raskaan sarjan kiekkovaikuttajan näkemyksellä luulisi olevan IIHF:ssä merkitystä. Kansainväliselle jääkiekkoliitolle tulee kiire tehdä päätöksensä, saako Valko-Venäjä kisaisännyytensä.

Reima Rautiainen

STT

